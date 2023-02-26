Kravitz: "Bahreyn GP bugün yapılsaydı Fernando Alonso podyumda olurdu"
Aston Martin ve Fernando Alonso'nun testlerin son günündeki güçlü yarış temposuna dikkat çeken Sky F1 muhabiri Ted Kravitz, güç sıralamasında Aston Martin'i Mercedes'in önüne koydu ve "Bahreyn GP bugün gerçekleştirilseydi, Fernando Alonso podyumda olurdu" dedi.
Bahreyn'de 3 gün boyunca gerçekleştirilen F1 sezon öncesi testleri sona gelirken, testlerin en büyük sürprizi olarak Aston Martin'i gösterebiliriz. Kış aylarında Aston Martin'in rüzgar tünelinde etkileyici rakamlara ulaştığı yönünde birçok iddia ortaya atılmıştı ve İngiliz markanın testlerdeki performansı bu iddiaları bir nevi doğrular nitelikte.
Elbette test performansına bakarak yorum yapmak çoğu zaman yanıltıcı olabiliyor ancak Aston Martin'in sezonun başında orta grubun en iyisi olacağına kesin gözüyle bakılmakta hatta AMR23'ün, sezonun ilk bölümünde Mercedes ile mücadele edebileceği dahi öne sürülmekte.
Aston Martin'in bu kadar övülmesinin en büyük nedeni ise takımın inanılmaz yarış temposu. Özellikle de dün akşam Alonso'nun C1 lastikle gerçekleştirdiği yarış simülasyonundaki dereceler F1 padoğundaki neredeyse her mühendisin başını çevirmesine neden oldu.
Lastik aşınması konusunda gridin en iyi takımlarından biri hâline gelen Aston Martin, kendilerinin bile lastiklere bu kadar nazik davranmayı beklemediğini söylüyor.
Lastik aşınmasının az olması ve F1 tarihinin en iyi yarış ustalarından Alonso'nun istikrarlı turları sayesinde takım yarış temposu konusunda oldukça güçlü.
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Bahsedildiği üzere, birçok kişi testlerin ardından takımları sıralarken Aston Martin'i üçünce sıraya koymakta ve Sky F1 muhabiri Ted Kravitz de Aston Martin'in en azından sezonun ilk bölümünde ilk 3'te yer alacağını düşünüyor.
Kravitz, konu hakkında şunları söyledi: "Aston Martin'i dördüncü sıraya koymadım, benim listemde 3. sıradalar ve hatta onların Ferrari'ye biraz daha yakın olduklarını düşünüyorum."
"Evet, Aston Martin'i üçüncü sıraya koymam Fernando Alonso'nun bugünkü (Pazar) yarış simülasyonu ile alakalı. Bugünün Bahreyn GP'sinde, podyum şu şekilde olurdu: Max Verstappen, Sergio Perez, Fernando Alonso. Alonso, Ferrari'lerin ve Mercedes'in önünde olurdu."
"Evet, tabii ki bu testlerdeki yarış simülasyonları gerçek bir yarış değildi ama Aston Martin, ilk günden itibaren Red Bull'u endişelendirdi."
"Aston Martin'in aracı genel olarak iyi, araçta bazı güzel fikirler var. Fernando Alonso, bu aracın iyiliğini kanıtlamak için birkaç yarışa daha ihtiyacı olduklarını düşünüyor ama onun bugünkü yarış simülasyonu... Gerçekten mükemmeldi."
"Lastik aşınması fantastikti, turlar istikrarlıydı ve Alonso formdaydı."
"[Güç sıralamasında] Aston Martin'i üç, Mercedes'i ise dördüncü sıraya koyacağım. Mercedes... (kafasını sallıyor) Mercedes'in rahat bir şekilde üçüncü olabilmek için önümüzdeki günlerde büyük bir adım atması gerekecek."
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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