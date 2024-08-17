Kravitz: "Alpine'in ikinci pilotu Jack Doohan olacak"

Ocon'un 2025'te takımdan ayrılarak Haas'a katılacağının onaylanmasının ardından, ikinci Alpine kokpitine kimin oturacağı merak konusu.

Ancak Sky F1'in pit yolu muhabiri, Doohan'ın geçen yılki Formula 2 şampiyonasında iyi bir performans göstermesi sayesinde takımın kararının çok kolay olacağına inanıyor.

Sky F1 podcast'inin son bölümünde Alpine hakkında konuşurken sunucu Matt Baker, yeni takım patronu Oliver Oakes'ı gelecek sezon Pierre Gasly'ye kimin eşlik edeceği de dahil olmak üzere büyük kararların beklediğini söyledi.

Bu noktada Kravitz araya girerek şöyle dedi: "Bu çok zor bir karar değil, Jack Doohan olacak ve bunu herkes biliyor."

Kravitz, Doohan'ın gelecek sezon Gasly ile ortak olacağına dair inancını teyit ederken, yeni takım patronu Oliver Oakes'in takımı ileriye taşımak için ne yapması gerektiğini açıkladı.

Oliver Oakes, Team Principal Alpine F1 Team Fotoğraf: Alpine

"Flavio Briatore, Alpine'in ve Viry-Chatillon fabrikasının hedeflerini yeniden yapılandırmak için bir müşteri motoruna ihtiyaç duyduklarına inanıyor. Tek soru ise hangisi olacağı?"

"Tartışmalar şimdiden başlamış gibi görünüyor ve bence Oakes'in bu konuda endişelenmesine bile gerek yok. Famin 2025'te Mercedes motoruna geçmek için çok erken olduğunu söyledi."

"Yani, Viry-Chatillon'un zaten motoru yapmak için gelecek yılı var."

"Ancak 2026 için, Viry-Chatillon tarafında her şeyi çözdükten sonra fabrika Luca de Meo ve Renault'nun istediği hale getirilecek ve Honda ya da Ford olarak yeniden markalaşacak Red Bull Powertrains ile mi yoksa Mercedes ya da Ferrari ile mi devam edeceğine karar verilecek."

"Bence nereye gideceklerini biliyorlar. Sadece fabrikadaki herkesi tanımak, güçlü yönlerin nerede olduğunu görmek, nereleri geliştirmeleri gerektiğini görmek ve yeni bir hedef belirlemek için birkaç aya ihtiyaçları olacak."