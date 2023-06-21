Kravitz: "Albon'un Red Bull'a dönmesi olası değil, takımla bağlarını koparttı"
Sky Formula 1 yorumcusu Ted Kravitz'e göre Red Bull'un yükselen performansına ve tüm övgülere rağmen Alex Albon ile yeniden anlaşması pek de olası görünmüyor.
Kariyerine 2019 sezonunda Toro Rosso ile başlayan Albon, zaman zaman etkileyici yarışlar çıkarttığı ilk yarının ardından yaz arasında Pierre Gasly'nin yerine Red Bull'a yükseltildi.
1.5 sezonluk Red Bull macerasında istediğini alamayan ve Max Verstappen ile anyı tempoyu yakalayamayan Albon, bu nedenle koltuğunu Sergio Perez'e kaptırdı ve 2021 sezonunu boş geçirdi.
Bir sezon ara verdikten sonra Williams ile spora dönen Albon'un kendini bulduğu söylenebilir, özellikle takımın güçlü olduğu pistlerde lastik koruyabilmesiyle öne çıkan Taylandlı pilot, bu sayede zaman zaman güçlü sonuçlara imza atabiliyor.
Son olarak Kanada'da tek pite yönelmeyi tercih eden Albon, çok iyi bir performans ortaya koyarak damalı bayrağı yedinci sırada görmeyi ve dikkatleri üstüne toplamayı başardı.
Öyle ki, Red Bull takım patronu Christian Horner bile "Albon'un yarışını kendi yarışlarıymış gibi" takip ettiklerini söyledi.
Horner'ın bu söylemlerinin ardından ortaya yeni bir dedikodunun atılması sürpriz olmadı: Albon'un performansı düşen Sergio Perez'in yerine Red Bull'a döneceği!
F1 padoğunun önde gelen gazetecilerinden Ted Kravitz'e göre ise Albon'un takımla bağları kopmuş vaziyette, dolayısıyla herhangi bir geri dönüş pek de olası görünmüyor.
Sky F1 podcast'ine konuşan Kravitz, "Perez takımda kalmayı hak ediyor, gerçi Horner'ın yarış biter bitmez Albon'u övmesi epey ilginçti."
"Ancak Alex'in artık Red Bull ile hiçbir bağı bulunmuyor kaskının yan tarafındaki Red Bull yazısını bile kaldırdı."
"Evet, Red Bull'un %51'ine sahip olan Yoovidhya ailesi ile hala bağlantıları var. Yoovidhya ailesi ve Tayland'da sahip oldukları diğer markalarla bağlantılı birkaç sponsoru var.
"Dediğim gibi, Alex artık Red Bull ailesinin bir parçası değil, yine de Perez'in hemen arkasında yedinciliğe ulaşması kimsenin gözünden kaçmadı."
"Peki gerçekten Albon'u geri almaya ihtiyaçları var mı?"
"Red Bull'un sonraki yeteneği konumundaki Liam Lawson'ı terfi ettirmeye hazır değillerse, Yuki Tsunoda ya da Nyck de Vries'in ise uygun olmadığını düşünüyorlarsa, o zaman şans vermeleri gereken isim Daniel Ricciardo!"
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