Kravitz: "2023'te 'kendinden emin' bir Wolff liderliği göremedik"

2022'de F1'in yer etkisi kurallarının ilk yılında sadece bir galibiyet elde eden Mercedes, 2023'te şampiyonluk savaşına geri dönmeyi umuyordu.

Ancak işler umulduğu gibi gitmedi ve Brackley merkezli takım 2011'den bu yana ilk defa galibiyetsiz bir sezon geçirdi.

Bahreyn'deki ilk sıralama seansındaki kötü performans Wolff'un takımın araç konseptinden vazgeçmesine neden oldu. Mayıs sonunda Monako'ya revize edilmiş bir tasarım getirildi.

Sky F1 podcast'ine katılan Kravitz, Wolff'un Mercedes'in Bahreyn'deki sıralama sonrası tepkisine verdiği tepkiye şaşırdığını itiraf etti ve Wolff'un takım patronu olarak takımın on yıldan uzun bir süredir geçirdiği en kötü sezonun sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini iddia etti.

"Eleştireceğim tek şey, Bahreyn'deki sıralama sonrasında konsepti bu kadar aleni bir şekilde bir kenara atmaya hevesli olmasıydı."

"W14 ve W13 iyi araçlar değillerdi."

"Toto bir lider olarak, 'Katılmıyorum, Red Bull konseptiyle devam edelim' diyebilirdi. Ama bunu yapmadılar."

"İlk sıralama seansından sonraki röportajında beni çok şaşırttı. Aracın zayıf ve kötü olduğunu söyledi."

"Haklı olduğunu biliyorum ama tüm konsepti hemen çöpe atmasının tek nedeni ortada kendinden emin bir 'Toto liderliği' olmamasıydı."

Croft, Mercedes'in gözden düşmesinden bu yana Wolff'un karar alma sürecinde daha tepkisel davrandığına inanıyor.

"Geçen yıl her zaman sakin ve kendinden emin bir Toto liderliği gördüğümüzü sanmıyorum."

"Onun liderliği proaktif miydi yoksa reaktif miydi? Proaktif olmaktan ziyade durumlara tepki veriyor, kendi takımının kaderini yönlendiriyor muydu?"

"Piste çıkmadan çok önce W14 konseptinden kurtulmama kararı, ilk aşamalarda pek çok şeyin çok tepkisel olduğu anlamına geliyordu. Etraftaki o küçük teknik karışıklık tepkiseldi."

"2014'ten bu yana Mercedes'in güçlü yanlarından biri de bir trendi takip etmemesi, başkalarının takip etmesi için kendi yolunda gitmesi oldu."

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Frederik Vesti, Mercedes F1 W14

"Dışarıdan bakıldığında şu anda durum böyle görünmüyor."

Kravitz, Elliott'un yavaş yavaş gözden düşmesinin, Mercedes'in sezona kötü başlaması nedeniyle Elliott'u suçlamalardan korumak için dikkatlice düzenlendiğini ima etti.

Ve Wolff'un geçen ay F1'in yönetim organı FIA ile girdiği çatışmanın ardından hesaba katılması gereken bir güç olduğuna inanmaya devam ediyor.

"[Wolff] [Elliott ve Allison'ı] kendi aralarında anlaşmaya zorladığını gördü. Kamuoyundaki imaj söz konusu olduğunda, teknik direktörlükten çekilmek, ardından Teknik Direktörlüğe geçmek ve daha sonra da yeni işlere yönelmek tamamen Mike Elliott'ın fikriydi."

"Tüm bunlar çözüldüğünde James Allison gerçekten öne çıkacak."

"Bence Toto bu iki başarısız sezondan, iki sezonda bir galibiyetten muhtemelen çok şey öğrendi. Hataları var ve belki de reaktif olmamak bunlardan biri."

"Ancak güçlü yanları olduğunu da söylemek gerekir. FIA ile yaşanan son sorunlar Toto'nun kendisi, ailesi ve takımı için mücadele etmekten korkmadığını gösterdi."