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Kral Charles'ın 'Yeni Yıl Onur Listesi'nde' Horner nişan ile ödüllendirilirken, Dennis şövalye ilan edildi

Kral Charles III'ün Yeni Yıl Onur Listesi'nde, McLaren'in eski Formula 1 şefi Ron Dennis şövalye ilan edilirken, Red Bull'un mevcut patronu Christian Horner da CBE ile ödüllendirildi.

Jonathan Noble
Editör Jonathan Noble
Yayın tarihi
Ayrton Senna and Ron Dennis, McLaren

Geleneksel onur listesi cuma gecesi açıklanırken, Dennis'in Podium Analytics başkanı ve Tommy's Campaign başkanı olarak yaptığı çalışmalarla sektöre ve hayır kurumlarına verdiği hizmetlerden dolayı Şövalyelik unvanı alacağı duyuruldu.

Daha önce de, Woking merkezli McLaren takımını 30 yılı aşkın bir süre boyunca birçok şampiyonluk başarısına taşıdığı için motor sporlarına yaptığı katkılardan dolayı CBE ile ödüllendirilmişti.

2017'de McLaren'den ayrıldığından bu yana, İngiltere hükümeti için çalışmayı da içeren diğer iş alanlarına odaklanmak için F1'den tamamen uzaklaşmıştı.

Horner daha önce Red Bull'un 2010'dan itibaren üst üste dört şampiyonluk kazandığı 2013 yılında 'Britanya İmparatorluğu Subayı' unvanını almıştı.

Ancak şimdi, Max Verstappen'in üst üste üçüncü pilotlar şampiyonluğunu kazanmasıyla Red Bull'un tarihteki en dominant F1 sezonlarından birine rehberlik etmesine yardımcı olarak, motor sporlarına yaptığı hizmetlerden dolayı 'Britanya İmparatorluğu Komutanı' statüsüne yükseltildi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Onurlandırılmasıyla ilgili konuşan Horner, hem kendi F1 takımıyla elde ettiği başarının hem de daha geniş anlamda İngiliz motor sporları endüstrisinin ekonomiye yaptığı katkının takdir edilmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Horner, "On yıl önce OBE[Britanya İmparaorluğu Subayı] ile taltif edilmek beklenmedik bir ayrıcalıktı ve bu ikinci ödülü, CBE'yi[Britanya İmparatorluğu Komutanı] almak son derece minnettar olduğum ve derin bir onur duyduğum bir şey" dedi.

"Oracle Red Bull Racing gibi olağanüstü bir ekibe liderlik etmek ve bu ekiple birlikte çalışmak ve ayrıca Birleşik Krallık ekonomisine bu kadar büyük katkı sağlayan bir sektörde çalışmak büyük bir ayrıcalık."

"Red Bull ile Formula 1'de ve daha geniş bir yüksek teknoloji arenasında başardıklarımızdan son derece gurur duyuyorum ve bu çabalarımın takdir edilmesinden büyük onur duyuyorum." dedi.

Red Bull bu yıl 22 yarışın 21'ini kazanarak her iki şampiyonluğu da kazanma yolunda geride kalan herkesten farklı seviyede yarıştı.

Verstappen'in pilotlar şampiyonluğunun yanı sıra takım arkadaşı Sergio Perez'in şampiyonadaki ikinciliği, Red Bull pilotlarının şampiyonayı birinci ve ikinci tamamladığı ilk yıl oldu.

Verstappen 1000'den fazla tura liderlik etti. Red Bull'un bu başarıları, McLaren'in 16 grand prix'den 15'ini kazandığı 1988 sezonundan bile daha etkileyiciydi, belki de asla kırılamayacak yeni bir rekor haline geldi.

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