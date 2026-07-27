Krack’tan Sainz’ın ‘en iyi şasi’ yorumuna cevap: “Henüz o noktada değiliz”

Macaristan GP'sinde getirdiği kapsamlı güncellemelerle gridin alt sıralarından orta sıraya tırmanan ve yarışı Alpine'lerin önünde tamamlayan Aston Martin'de yüzler gülüyor. Macaristan GP’nin ardından basının sorularını yanıtlayan Mike Krack, hafta sonunun temel hedeflerine ulaştığını belirtti.

Lance Stroll’ün cuma günkü antrenmanlarda yaşadığı sorun nedeniyle zaman kaybettiklerini ve paketi tam olarak optimize edemediklerini belirten Krack, elde edilen performansın verilerle birebir örtüştüğünü söyledi.

Mike Krack, Aston Martin F1 Team Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Getirilen yeni paketle aracın hangi alanlarda güçlendiğine değinen Mike Krack, rakipleri Carlos Sainz'ın "Aston Martin artık orta grubun en iyi şasisine sahip" yorumuna mütevazı yaklaşarak şunları kaydetti: "Buraya gelirken temel amacımız yeniden yarışın bir parçası olmaktı ve bunu başardığımızı düşünüyorum.”

“Güncelleme paketi beklediğimiz gibi çalışıyor. Yeni aracımız eskisine kıyasla hem daha hafif hem de çok daha yüksek bir yere basma kuvvetine sahip.”

“Orta sıra o kadar yakın ki yarıştan önce kimin nerede olacağını kestiremezsiniz.”

“Biz verilere sadık kaldık ve beklediğimiz tur zamanı gelişimini pistte gördük. Ancak Carlos'un 'en iyi şasi' yorumuna katıldığımı söyleyemem, henüz o noktada değiliz.”

“Gelecek yarışlarda bu paketten ne kadar daha fazla performans çıkarabileceğimize bakacağız."

Fernando Alonso, Aston Martin Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Cuma günü motorla ilgili yaşanan soruna ve Alonso'nun yarış içindeki telsiz sitemlerine açıklık getiren Krack, dayanıklılık vurgusu yaptı: "Sezon başında dayanıklılık sorunları yaşadığımız bir sır değil.”

“Ancak aracınız finiş görmüyorsa performans geliştirmenin hiçbir anlamı kalmaz. Performansı artırdıkça aracı daha iyi öğreniyoruz.”

“Fernando'nun telsizdeki strateji memnuniyetsizliğine gelince; bunu incelememiz gerekiyor çünkü iki araçla da esnek stratejiler denedik.”

“Fernando tam pitteyken kaldırılan Sanal Güvenlik Aracı ona birkaç saniyeye mal oldu ama genel olarak iki pilotumuz da birbirine çok yakın finiş gördü."

Shintaro Orihara, Honda Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Honda tarafındaysa Shintaro Orihara, Cuma günkü motor sorununun yanma odasının değiştirilmesi ve sıcaklık verilerinin optimize edilmesiyle çözüldüğünü doğruladı. Orihara, şasinin attığı bu büyük adımın ardından üzerlerindeki baskının arttığını kabul ederek çekim gününde yeni güç ünitesinin kullanılacağı müjdesini verdi: "Dürüst olmak gerekirse şasi tarafı harika bir iş çıkardı ve pistte güçlü bir tempo sergiledik.”

“Artık top bizde. Zandvoort'a getireceğimiz yeni güç ünitesi oldukça kritik. Şasi iyi çalıştığı için yeni motorumuzun da tur zamanına doğrudan katkı sağlaması gerekiyor.”

“Hollanda öncesinde yapacağımız 200 kilometrelik çekimi gününü, yeni güç ünitesinin şasiyle uyumunu kontrol etmek için mükemmel bir fırsat olarak görüyoruz."