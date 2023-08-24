Krack'e göre Aston Martin henüz üst düzey bir takım değil

Aston Martin ismiyle ilk iki sezonu hayal kırıklıklarıyla geçen Silverstone merkezli takım, yeni sezona ciddi bir adım atarak giriş yaptı.

İlk sekiz yarışta -tamamı Fernando Alonso ile olmak üzere- altı podyum gören ve Red Bull'un ardından en iyi araca sahip gibi görünen Aston Martin bir noktada gözünü galibiyete dahi dikmişti.

Ancak işler bir noktadan sonra sarpa sardı, nitekim gelişim yarışında hem Mercedes, hem Ferrari, hatta geriden gelen McLaren daha iyi bir iş yaparak Aston Martin'i geride bıraktı.

Öyle ki, Monako GP'si öncesi galibiyet hedefleyen takım artık yedinci-sekizinci sıra mücadelesi veriyor.

Aston'un son güncellemeleriyle ilgili sorular da var; takımın FIA'nın esnek kanat kısıtlaması nedeniyle ön kanadını değiştirmek zorunda kaldığı öne sürülüyor.

Sonuç olarak takımlar şampiyonası ikinciliği hedefini bırakan takım, artık beş puan gerideki Ferrari'ye karşı yerini korumaya çalışıyor.

Aston'un geri yükselişiyle ilgili ilk heyecanın bir kısmı sönmüş olsa da, Alonso takımın 2023'ün ilk yarısını "inanılmaz" olarak değerlendirmekte.

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Daha mütevazi davranan Mike Krack ise henüz Mercedes ve Ferrari ile aynı ligde olmadıklarını itiraf etmekte.

Motorsport.com'a verdiği özel röportajda Krack, "Önümüzde uzun bir yol var, henüz sadece bir adım attık. Ancak doğrusal bir ilerleme sürecinden geçmeyeceğiz."

"Örneğin bu yılın başındaki gibi iyi zamanlarımız olacak, aynı zamanda daha az başarılı olduğunuz zamanlar da olacak, çünkü diğer insanların nasıl yaptıklarından da etkileniyoruz. Bunu kontrol edemeyiz."

"Dolayısıyla kendimize bakmalı ve ne derece ilerlediğimizi görmeliyiz. Böylece gelişmeye devam edebiliriz."

"Büyük bir adım attığımızı söylemek doğru olur ama Ferrari, Mercedes ve Red Bull gibi takımlarla rekabet edebilmek için birkaç adım daha atmamız gerektiğini de biliyoruz."

Aston Martin'in bu sezonki başarısına yardımcı olan faktörlerden biri, hiç şüphesiz ki F1'in aerodinamik test kısıtlaması uygulaması.

Güç dengesini yolunda tutmaya çalışan uygulama, takımların kullanabileceği rüzgar tüneli süresini ve CFD çalışmalarını takımlar şampiyonasındaki sıralamalara göre belirlemekte.

Her takımın ne kadar aerodinamik gelişim imkanına sahip olacağı geçen yıl 1 Temmuz 2022 tarihindeki şampiyona sıralamasına göre belirlendi, bu tarihte takımlar şampiyonasını sekizinci sırada götüren Aston Martin taban sürenin %105'ini kullanma imkanına sahip oldu.

Aston Martin'in avantajını şöyle özetleyelim: bu tarihte ilk sıradaki Red Bull taban sürenin %70'ini, Mercedes %80'ini kullanabiliyor!

Ancak artık Aston Martin'in bu avantajı biraz olsun eriyecek, nitekim takım bu kez 1 Temmuz tarihine üçüncü sırada girdi ve taban sürenin sadece %80'ini kullanabildi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, outside the garage Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Bu dezavantajı yüksek profilli mühendis kadrolarıyla -başta Dan Fallows ve Eric Blandin olmak üzere- doldurmayı hedefleyen Krack, "Hâlâ daha iyi olabileceğimiz alanları belirlemeye çalışmak için organizasyonumuzun bir kısmını sürekli olarak yeniden düzenliyoruz; böylece bir kural değişikliği olduğunda ya da hızlı tepki vermemiz gerektiğinde ihtiyacınız güce sahip olursunuz."

"Gerçekçi hedefler belirlemelisiniz, Dan gibi, Eric gibi insanlara sahip olmanızın nedeni de bu. Çok fazla deneyime sahipler, neyin ulaşılabilir neyin ulaşılamaz olduğunu biliyorlar."

"Evet, araç [sezonun] başında çok iyiydi ama şimdi diğerleri bizi yakaladı. Bu da bize sınırlarımızı çok hızlı bir şekilde gösteriyor."

"Her zaman önde olan takımlar var, dolayısıyla 100 yarıştan ya da beş yıllık planlardan bahsetmeden önce bunu göstermemiz gerekiyor."

"Biz üst düzey bir takım değiliz. O ligde olmak için önce takımı geliştirmeniz gerekir. Biz o seviyede değiliz."

"Bence en tepede deneyimli insanlara ihtiyacınız var, ancak bunların büyük çek defterlerine sahip süperstarlar olması gerekmiyor."

"Ekibimiz için sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek istiyorsak, iyi bir temel atmamız gerektiğini düşünüyorum. Mezunlarla, üniversitelerden gelen en iyi insanlarla. Gelecek burada."

"Büyük çek defterleri size kısa vadeli başarı getirebilir ama bu sürdürülebilir bir başarı değildir." dedi.

Son olarak Red Bull'un başarısını değerlendiren Krack, "Mucize falan yok."

"Her şeyden önce, bizim de sahip olduğumuz gibi olağanüstü bir pilotları var."

"Günün sonunda, her alanda biraz daha iyi bir araca sahip olduklarını ve tüm bu 'biraz daha iyi' oldukları alanların toplamının bu farkı yarattığını görüyorsunuz."

"Tüm yarışları kazanmalarını görmek istemem ama bunu başarma yolunda ilerliyorlar."

"O yüzden elimizden geldiğince engel olmaya çalışalım..." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Michael Potts / Motorsport Images