Krack: "Zor zamanların yakın olduğunu söylemiştim"

Aston Martin son dönemde performans anlamında geriye düşmekten kurtulamadı ve beşinci en hızlı takım görüntüsü çizmeye başladı.

Spa'da durum biraz daha iyi olsa da, sezon başına kıyasla performans anlamında geriye düşüş devam ediyor.

Fakat Mike Krack, rakip takımların ilerleme kaydetmesiyle sonuçlarının kademeli olarak düşeceğini en başından bildiklerini dile getirdi.

Krack şöyle dedi: "Sezon başında podyumdayken, her zaman bir gün zor zamanlar geçireceğimizi söylemiştim."

"Bunlar istediğimizden çok daha erken geldi."

"Ancak Formula 1'in gerçeği bu. Buradaki rekabet seviyesi çok üst düzeyde."

"Tüm takımlar çalışıyor ve ilerliyor, güç dengesi sürekli değişiyor. Sadece pozisyonunuzu korumak için bile inanılmaz miktarda iş yapmanız gerekiyor."

"Belçika'da performansımızın daha iyi olması çok önemli, bu da çalışmaların doğru yönde gittiği anlamına geliyor."

"Takımdaki herkes çok fazla mesai harcadı. Çalışmalarınızın karşılığını aldığınızı görmek her zaman önemlidir, aksi takdirde geri adım atarsınız ve ilerlemek giderek daha zor hale gelir."

"Bu takım için olumlu bir şey. Birlikte çalışarak aracı geliştirebileceğimizi görüyoruz ama bu sadece ilk adım. Podyumdan çok uzaktayız, daha fazlasını yapmamız gerekiyor."