Krack: "Yüksek hızlı virajlarda yeterince iyi değiliz"

"Genel anlamda seçtiğimiz stratejinin çok etkili olmadığını fark ettik fakat diğer takımların da farklı taktiklere geçiş yaptığını gördük. Pit stoptan sonra, aracımızın performansına denk gelen pozisyonlara çıktık."

"Pistin yüksek hızlı bölümlerinde ciddi zorluklar yaşadık ve Red Bull Ring yapısı gereği çok kısa olsa da dört hızlı viraja sahip ve bizi en başından itibaren zorlu bir hafta sonu beklediği açıktı."

"Ancak artık Fransa Grand Prix'sine hazırlanıyoruz. Takım neleri daha iyi yapabileceğimizi anlamak adına durumu ayrıntılı şekilde analiz ediyor. İlerleme kaydetmek ve daha yüksek pozisyonlara çıkmak adına araçta bazı şeyleri geliştirmeye çalışacağız."

"Paul Ricard'ın da hızlı bölümleri var fakat tur orada daha uzun olduğu için o kadar belirleyici bir rol oynamayabilirler."

"Yine de çok sayıda yüksek hızlı bölüm olduğu için önemli oranda daha iyi olabileceğimize dair net bir güvene sahip değiliz."