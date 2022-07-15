Krack: "Yüksek hızlı virajlarda yeterince iyi değiliz"
Aston Martin takım patronu Mike Krack, Avusturya'da kendilerini geride tutan şeyin strateji ve aracın yüksek hızlı virajlarda yeterince hızlı olmaması olduğunu dile getirdi
Aston Martin, Avusturya GP hafta sonunda genel anlamda beklentilerin altında kalmış ve hafta sonunu puansız kapatmıştı.
İngiliz ekip bu yıl bazı yarışlarda iyi görünürken, bazı yarışlarda beklentilerin çok altında performans sergiledi.
Avusturya Grand Prix'si hakkında konuşan Aston Martin F1 Takım Patronu Mike Krack, Lance Stroll ve Sebastian Vettel'in ana sorunlarının AMR22 aracının iyi olmadığı yüksek hızlı virajlar olduğunu belirtti.
Krack şöyle dedi: "Taktik faktörü yarış sonucunu önemli ölçüde etkiledi. Sert lastiklerin yeterince iyi olmadığını ilk anlayanlardan biri bizdik ve maalesef Sebastian sert lastikle başlamıştı. Bu yüzden de önemli bir tempo sorunumuz vardı."
Aston Martin AMR22
Fotoğraf: Giorgio Piola
"Genel anlamda seçtiğimiz stratejinin çok etkili olmadığını fark ettik fakat diğer takımların da farklı taktiklere geçiş yaptığını gördük. Pit stoptan sonra, aracımızın performansına denk gelen pozisyonlara çıktık."
"Pistin yüksek hızlı bölümlerinde ciddi zorluklar yaşadık ve Red Bull Ring yapısı gereği çok kısa olsa da dört hızlı viraja sahip ve bizi en başından itibaren zorlu bir hafta sonu beklediği açıktı."
"Ancak artık Fransa Grand Prix'sine hazırlanıyoruz. Takım neleri daha iyi yapabileceğimizi anlamak adına durumu ayrıntılı şekilde analiz ediyor. İlerleme kaydetmek ve daha yüksek pozisyonlara çıkmak adına araçta bazı şeyleri geliştirmeye çalışacağız."
"Paul Ricard'ın da hızlı bölümleri var fakat tur orada daha uzun olduğu için o kadar belirleyici bir rol oynamayabilirler."
"Yine de çok sayıda yüksek hızlı bölüm olduğu için önemli oranda daha iyi olabileceğimize dair net bir güvene sahip değiliz."
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