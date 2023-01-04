Aston Martin, yeni fabrikanın takım içi iletişimi ciddi oranda arttırmasını bekliyor

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2018 sezonunda Force India ile birlikte 1991 yılında inşa edilen orijinal Jordan fabrikasını da devralan Lawrence Stroll, Aston Martin döneminin ilk birkaç senesinde de burada çalışmayı tercih etti.

Fabrika artık takımın isteklerine karşılık veremiyor, nitekim birçok çalışan ana binanın yanındaki geçici binada, rüzgar tüneli personeli ise Brackley'deki Mercedes tesislerinde çalışmakta.

Ancak bu durum kısa süre içinde değişecek, nitekim takım hemen yandaki bir diğer araziye daha büyük bir fabrika ve rüzgar tüneli inşa etmekte. Fabrikanın bu Mayıs ayında, rüzgar tünelinin ise 2024 sezonunda faaliyete geçmesi bekleniyor.

Yeni fabrikaya geçiş hakkında konuşan Mike Krack, takım içinde daha sağlıklı bir iletişim kurabileceklerini düşünüyor.

Krack, "Toplantı ayarlamak zorunda kalmadan insanlarla konuşabilecek olmak diyaloğu büyük ölçüde kolaylaştıracak."

"Uzak yerlerde olduğumuz için ya telefon açmanız ya da bir şeyler organize etmeniz gerekiyor, bu da fikir alışverişi yapabilmemizin önünde doğal bir engel oluşturuyor.

"Bir diğer husus da lojistik, sürekli A noktasından B noktasına teslimat yapmak zorunda kalmaktan kurtulacağız.

"Bu açıdan bakıldığında, takım dinamikleri ve lojistik gibi hususlarda fabrikamız oyunun kurallarını değiştirecek." dedi.

Aston Martin Silverstone factory rendering Fotoğraf: Aston Martin Racing

Fabrikaya farklı bir açıdan bakan teknik direktör Dan Fallows ise planlı bir tasarım ofisinin takım içi iletişim konusunda büyük bir fark yaratacağını vurguladı.

Fallows, "Bence işler önemli ölçüde değişecek. Şu an küçük bir fabrikamız ve yan tarafta gördüğünüz ek binalarımız var, bizzat parça tasarımında yer almayan ancak tasarım sürecimizle bağlantılı olan bazı insanlar bu binada bulunmuyor. Onlarla aynı odada bulunmamak aramızdaki iletişimi biraz zorlaştırıyor."

"Daha önce büyük ve açık bir tasarım ofisinde çalıştım, etrafta dolaşıp insanlarla kolayca konuşabiliyordum. Bu durum etkileşim açısından büyük bir fark yaratmaktaydı, özellikle de biriyle bir şey hakkında sohbet edip başka birçok konuya atlayabileceğiniz tesadüfi etkileşimler açısından -genellikle yaratıcı sohbetler bunlar oluyor!" dedi.

Yeni binanın maliyet açısından da olumlu etki yaratacağını belirten Fallows, "Artık her şeyi kendi kendimize üretebileceğiz, ancak kenarda bir satın alma seçeneği de bulunacak. Eğer yapılacak bir şeyi daha ucuza mal edebilirsek, daha da fazlasını yapacağız."

"En basitinden, böyle bir durumda zaman sorunlarından ve mali nedenlerden ötürü vazgeçtiğiniz bir ya da iki güncelleme daha getirebileceğiz." dedi.

Aston Martin Silverstone factory tour Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

Orijinal fabrika yıkıldıktan sonra aynı araziye yemekhane ve spor tesislerinin yer alacağı yeni bir bina inşa edilecek. 2024 yılında faaliyete geçecek olan rüzgar tüneli üzerindeki çalışmalar ise devam ediyor.

Fallows, "Bunların hepsi bizim için olumlu adımlar. Bu ekibi kurmak uzun bir yolculuğun parçası ve yapılanların her biri bu yolculuktaki kilometre taşları, hepsi de istediğimiz düzeyde faaliyet gösterebilmemize katkıda bulunuyor."

"Dolayısıya çalışan deneyimini arttıracak ve işin sağlıklı yaşam veya spor salonu gibi kısımlarına odaklanacak üçüncü bina diğer tüm kilometre taşları kadar önemli."

"Ne istediğimizi ve neden bu tür şeylere odaklandığımızı göstermek de çözümün bir parçası, çünkü insanların ilgisini çeken şey bu: onların iyi bir performans sergilemelerini istiyoruz, ama aynı zamanda desteklendiklerini ve parçası olmak istedikleri bir ekibin parçası olduklarını hissetmelerini de istiyoruz." dedi.