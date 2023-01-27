Krack: "Yeni aracımız, AMR22'ye hiç benzemeyecek"

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Aston Martin, 2022 yılında iyi bir performans sergilemekte zorlandı ve sezonu yedinci sırada noktaladı.

İngiliz ekip, yeni AMR23 üzerinde uzun zamandır çalışıyor ve bu araçla ileriye doğru büyük bir adıma atmayı hedefliyor.

AS gazetesine konuşan Krack, ne zamandır 2023 aracına odaklandıkları sorusuna, "Yaz tatili öncesinden beri yeni araç üzerinde çalışıyoruz."

"Çalışmalar aslında çok önceden başladı fakat işin en önemli kısmı, yaz tatilinden birkaç hafta önce başladı."

"Yeni araç, 2022 aracına hiçbir şekilde benzemeyecek."

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1, attends the Press Conference Fotoğraf: Gareth Harford / Motorsport Images

"Umarım mümkün olduğunca yukarıda olur. Konuşmak ve 'şunu ya da bunu' yapacağımızı söylemek çok kolay. Ancak F1 o kadar da tahmin edilebilir değil. Bu göreceli bir spor."

"Biz ilerleme kaydedersek fakat diğer tüm takımlar da bu ilerlemeyi kaydederse bulunduğumuz yerde kalırız."

"Diğerlerinden daha fazla ilerleme kaydetmeliyiz. Bu yıla istediğimiz seviyede başlayamadık ve gridin önüne geçmek çok zordu."

"2023'te daha iyi bir temelle başlamak istiyoruz çünkü bütçe sınırı nedeniyle kötü başlamayı göze alamazsınız. Sonuçta atmaya çalıştığınız her adım çok pahalıya mâl oluyor."

"2021'de yedinciydik, 2022'de yedinciydik ve şimdi ileriye doğru gitmemiz gerekiyor." dedi.

2022'de yedinci olmuş bir aracın, 2023'te podyum mücadelesi vermesinin ne kadar gerçekçi olduğu sorusuna Krack, "Aynı araçla elbette gerçekçi değildi fakat aynı takımla, evet."

"Tüm F1 takımları çok yüksek seviyede. 2022'de çok ağır araçlar vardı, farklı aerodinamik konseptler vardı."

"Bu kurallarla geçirilen bir yılın ardından, doğru yönü bulmak daha kolay olacaktır. Ancak herkes aynı ilerlemeyi kaydedemeyecek." cevabını verdi.