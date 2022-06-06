Krack: "Vettel'in motivasyonu yerinde"

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Sebastian Vettel, Ferrari ile geçirdiği altı sezonun ardından 2021'in başında Aston Martin'e geçti ve burada, Lance Stroll ile takım arkadaşı oldu.

Aslında bu, 2019'daki güçlü performanslarından sonra sürpriz değildi fakat İngiliz ekip, hem geçen yılın tamamında hem de bu yıl şimdiye kadar ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı yarattı.

Takım, yeniden güçlü performans sergilemek adına elinden geleni yapıyor ve özellikle altyapı anlamında büyük değişiklikler gerçekleşiyor.

Fakat Vettel, 2022 sonunda bitecek kontratını henüz uzatıp uzatmayacağına karar vermedi ve eğer ayrılmayı seçerse, muhtemelen emekli olacak.

Takım patronu Mike Krack, bu yılın başında geleceğinin tamamen pist üstündeki performansa bağlı olduğunu söyleyen Vettel hakkında şöyle konuştu: "Sebastian gerçekten çok üst düzey bir pilot ve böyle bir pilotu elinizde tutmanız gerekiyor."

“Herhangi bir motivasyon problemi yok. Toplantı esnasında veya bir telefon görüşmesinde, sürece ne kadar dahil olduğunu açıkça görebiliyorsunuz."

"Aracı kullanmak istemeyen biri bunu bu şekilde yapmaz."

"Kendi açımızdan bakarsak, Sebastian ile devam etmek istediğimiz açık. Gerisini ise daha sonra göreceğiz."

Aston Martin'in 2023 yılı için Mick Schumacher'le ilgilendiği yönünde iddialar var.

Bu konuya da değinen Krack, "Şu anda zor zamanlar geçirdiği ortada. Fakat takımını ve çevresini, ayrıntılar hakkında yargıya varacak kadar iyi bilmiyorum." dedi.

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images