Krack: "Vettel'in bu kadar çok sıkıntı yaşaması normal değil"

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Covid-19 sebebiyle ilk iki yarışı kaçıran Sebastian Vettel'in geri dönüşü Avustralya GP'si itibariyle istediği gibi gitmedi. Cuma günü ilk antrenman seansında motor arızası yaşayan Vettel, ikinci antrenman seansının tamamını kaçırdı.

Cumartesi günü ise üçüncü antrenman seansında kaza yapan Vettel, sıralama turlarına son saniyede çıkabilse de ancak 18. olabildi ve ilk bölümde elendi.

Albon'un diskalifiyesi sonrası yarışı 17. sırada başlayan Vettel, yarışın başlarında çakıllara çıktı, 25. turda ise 4. virajın çıkışında AMR22'nin kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Vettel, kaza sonrası yarışa veda etti.

Vettel, araçtan çıkmasının ardından rutin kontroller için sağlık merkezine bir ziyaret gerçekleştirdi.

RacingNews365'e konuşan Mike Krack, "Tüm bu kazaların ardından Vettel iyi olduğu için mutluyum, fakat onun gibi birisi, dört kez dünya şampiyonu olmuş bir pilot, hafta sonu boyunca böyle sorunlarla karşılaşıyorsa sorun onun sürüşünde değil, sürdüğü araçtadır."

"Aracın ona ne sağladığına, onun araçtan ne gibi geri bildirimler aldığına gerçekten bakmamız gerekiyor. Bu hafta sonu bu kadar çok sıkıntı yaşamış olması normal değil." dedi.

Krack, Vettel'e sonuna kadar güvendiğini de söyledi ve Aston Martin'in şampiyon pilotlarına birlikte çalışacakları daha iyi bir araç vereceğine söz verdi.

Krack, "Bu performansın iki yarış kaçırmış olmasıyla bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum."

"O Melbourne'da üç kez yarış kazanmış bir pilot. Burayı gayet iyi biliyor, araçla bazı testler yaptı.

"Her şeyin sebebinin iki yarış kaçırması olduğunu söylemek kolaya kaçmak olur. Böyle yüksek seviye bir pilota sahipseniz, ona sunduğunuz imkanları gerçekten kontrol etmeniz gerekiyor." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sezonun üçüncü yarışı da geride kalırken, Aston Martin henüz puan alamamış tek takım.

Takım, F1'in yeni çağına felaket bir başlangıç yaptı. 2020'de Racing Point olarak son senelerinde sahip oldukları, podyumlar ve hatta bir zafer elde eden aracın ardından takım sürekli geriledi.

Krack, AMR22 ile ilgili ana sorunun aerodinami olduğunu söyledi.

"Formula 1'de iyi performans göstermiyorsanız, aerodinamiğe ve araç ağırlığına göre yorum yapıp neden bazı takımların iyi, bazı takımların ise kötü olduğunu anlamak oldukça kolay."

"Ağırlık tarafında ilerleme kaydederken, aerodinamikte zorlandık.

"Bu gerçekten odaklanmamız gereken bir şey. Tam ayrıntılara girmek istemiyorum, ancak iyi performans gösterip göstermemeniz tamamen bu alana bağlı."

"Ne kadar iyi aeroya sahip olursanız, her şey o kadar kolaylaşıyor. Pilotlar mutlu oluyor ve daha iyi sonuçlar elde ediyorsunuz. Aksi takdirde, her şeyi şüpheye düşürebilirsiniz.