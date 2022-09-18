Krack: “Vettel, veda turunda değil”

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Alman pilot, Macaristan Grand Prix’si öncesinde bu sezonun sonunda emekli olacağını açıklamıştı. Vettel, rekabetçi bir performans gösteremeyen AMR22 ile zor bir sezon geçiriyor ve şu anda pilotlar şampiyonasında 13. sırada bulunuyor.

Aston Martin pilotu, geri kalan altı yarışta podyum göremezse kariyerinde ilk kez bir sezonu şampanya patlatmadan bitirmiş olacak.

Ancak takım patronu Krack’a göre kariyerinin sonuna yaklaşmış olmasına rağmen Vettel “veda turunda” değil ve her zamanki kadar motive.

Basına verdiği demeçte Krack, “Bir veda turunda değiliz.”

"Bunu son ay, son yıl ya da son kez yapıyoruz diye düşünmüyoruz."

"Abu Dhabi'de kesinlikle bir veda edeceğiz ancak o zamana kadar dünyayı dolaşıp her yerde [Vettel ile] son yarışımıza katılıyoruz gibi bir düşünce aklımızdan geçirmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 1 / 1 Fotoğraf: Alessio Morgese

Krack, takvimin ilerleyen haftalarındaki yarışlarda bazı pistlerin Aston Martin'e daha uygun olacağını da belirtti. Bunların arasında Vettel'in daha önce 5 kez kazandığı Singapur Grand Prix'si de yer alıyor.

Takım patronu, "Bence aracımızın daha rekabetçi olacağı yarışlar geliyor ve bazı noktalarda sıralamaların üçüncü bölümüne kalma potansiyelimiz olduğunu gördünüz."

"Bu yüzden, bu potansiyele sahibiz ve bunun önümüzdeki yarışlar adına cesaret verici olduğunu düşünüyorum."

"Singapur [Vettel'in] her zaman çok, çok iyi performans gösterdiği bir pistti. Bu nedenle onunla son ana kadar iyi bir şey başaracağımıza dair büyük umutlarımız var." diye ekledi.