Krack: "Vettel iyi bir takım patronu olabilir"
Aston Martin takım patronu Mike Krack, Sebastian Vettel'in iyi bir takım patronu olabileceği görüşünde.
Sebastian Vettel, 2021 yılında Aston Martin'e katıldı ve 2022 sonunda Formula 1 kariyerini bu takımda noktaladı.
Özellikle son yıllarda pist üstündeki performansı dışında, farklı alanlara da odaklanan Vettel, gridden büyük bir sevgiyle ayrıldı.
Alman pilotun F1'den kesin olarak ayrılıp ayrılmadığı net değil ancak kısa vadede sporda yer almayacağı artık kesin.
Vettel'in takım patronu olarak spora dönüp dönmeyeceği sorusuna Krack, "Bunu yapmak isteyip istemediğini bilmiyorum ama hem profesyonel hem de insani anlamda gerekli tüm niteliklere sahip olduğunu düşünüyorum."
"Bence iyi bir takım patronu olabilir." cevabını verdi.
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Krack, 2022 Formula 1 sezonunun kendileri için pek iyi geçmediğini hatta yılı "başarısız" olarak gördüklerini dile getirdi.
Krack, "Genel olarak başarısız bir sezon oldu. Araç en başından itibaren umduğumuz kadar iyi değildi."
"Sonrasında bütçe sınırı ve sıkışık takvim göz önüne alındığında, sezon boyunca daha fazlasını başarmak çok zordu."
"Bu yıl hasarı en aza indirmeye çalıştık. Şampiyonada altıncı ya da yedinci olmak istediğimiz sonuç değil." dedi.
2023 aracının daha rekabetçi olup olmayacağı sorusuna Krack, "Evet, kesinlikle. Fakat şimdi bunun için çok çalışmalıyız. Gerçeği ancak önümüzdeki yılın Mart ayında öğrenebileceğiz." cevabını verdi.
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