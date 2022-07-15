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Formula 1 Haberler

Krack: “Vettel ile 2023 görüşmelerimiz oldukça olumlu ve yapıcı” 

Aston Martin takım patronu Mike Krack; takım ve Sebastian Vettel arasındaki görüşmelerin ‘oldukça olumlu’ ve 'yapıcı' olduğunu ve Alman pilotun bu sezondan sonra da takımda kalmasından umutlu olduğunu dile getirdi. 

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Krack: “Vettel ile 2023 görüşmelerimiz oldukça olumlu ve yapıcı” 
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Vettel ve Aston Martin’in 2021'de başlayan işbirliği şu ana kadar çok az meyve verdi. Bunun sebebi, Vettel’in başarısızlığından ziyade takımın rekabetçi bir araca sahip olma mücadelesinden kaynaklanıyor. 

Geçen sezon, Vettel yedi yarışta puan alabilirken; 2022'de bugüne kadar sadece dört yarışta puan toplayabildi ve en iyi sonucunu Bakü'deki altıncılığıydı. 

Alman pilot bu sezon, F1’de elde ettiği sonuçlardan ziyade iklim değişikliği, çevre ve eşitlik ile ilgili konularla öne çıktı. 

Padoktaki birçok kişiye göre, Vettel'in sezon sonunda Formula 1’den ayrılma ihtimali her geçen yarış artıyor.

Yine de Krack, son iki yıldaki sıkı çalışmasının meyvelerini toplayabilmesi adına Alman pilotu takımda tutmak istiyor.

Krack, “Görüşmelere devam ediyoruz.”  

"Sebastian çok ama çok olumlu ve yapıcı. Birlikte devam edebileceğimizi umuyorum.” 

"İki yılı aşkın süredir yapmış olduğu yatırımlarla, bundan bir şeyler alabileceği ve daha sonra birilerine bırakmak zorunda olmadığı pozisyonda olabilir."

“Ancak yaptığımız görüşmelerle bunu başarabileceğimize eminiz.” dedi. 

Vettel ve Stroll’ün elinde bugüne kadar elde edilen sonuçlardan memnun olmak için çok az neden olmasına rağmen, Krack her iki pilotun da geleceğe yönelik olumlu ve yapıcı bir tutum sergilediklerinde ısrar ediyor. 

Aston Martin takım patronu, "Bence her iki pilotun da bununla başa çıkabilmesi ve hâlâ bu kadar yapıcı olabilmesinden dolayı onlara şapka çıkartmalıyız.” 

"Kötü söz yok, hiçbir şey yok. Bunu birlikte yapmaya ve birlikte başa çıkmaya çalışıyoruz. Bize çok iyi geri bildirim veriyorlar. Hüsrana uğramaları kolay olurdu ama üzülmüyorlar.” 

"Lance ve Sebastian, tüm toplantılarda çok yapıcılar ve mevcut durumda herhangi bir motivasyon eksikliği hissedemezsiniz.” dedi. 

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