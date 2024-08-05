Krack: "Üzerimizdeki baskı artsa da Lawrence, gelişimin zaman aldığını biliyor"

Takım bu yıl, ilk sekiz yarışta altı podyum elde ettiği ve Monako'da galibiyeti kaçırdığı 2023 sezonundaki başarılarını tekrarlayamadı.

Geçen sezon Aston'un elde ettiği kazanımlar etkileyici olsa da, bu sezon Ferrari ve Mercedes'in Red Bull'un sidepod tasarımını benimseyerek ileri adım atması ve McLaren'ın her üç takımın da önüne geçerek Red Bull'u takip etmesi; Aston Martin'in yerinde saymasına sebep oldu.

Bu sezon Aston'un Imola'ya getirdiği büyük ön kanat, taban ve arka aero parçaları takımı geriye götürdü. Silverstone merkezli takım o zamandan beri kaybettiği performansı geri kazanmaya çalışsa da şu anda şampiyonada beşinci sırada yer alıyor.

Son Britanya Grand Prix'sinde Autosport'a özel bir röportaj veren Krack, 'diğerlerinin düşük performans gösterdiği ve kendilerinin rekabetçi olduğu' 2023 sezon başının gurur verici olduğunu; ancak takım olarak nerede olduklarının net bir yansıması olmadığını söyledi.

Aston Martin'in sahibi Lawrence Stroll'ün Aston'ın 2024'teki duruma tepkisi sorulduğunda Krack şu yanıtı verdi: "Bence iki husus var."

Mike Krack, Takım Müdürü, Aston Martin F1 Takımı Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Birincisi şu: İddialı hedeflerinizin olduğu birkaç yıl içinde nasıl bir ilerleme kaydettiniz?"

"Sonuçta birden yedincilikten birinciliğe çıkmak olası bir durum değil, ama biz ilerleme için neye ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Bu bir süreç ve bu süreçte takıma gerçekçilik ve sabır hakim."

"Takıma güncellemeler getirdiğinizde ve bu güncellemelerden istediğiniz sonucu alamadığınızda doğal olarak üzerinizdeki baskı artıyor."

"Bence dışarıdaki algı yanlış ya da hatalı değil. Aynı zamanda takım içerisinde de büyük bir baskı var çünkü Imola güncellemesi bekleneni vermedi ve bunu olabildiğince hızlı bir şekilde çözmeye çalışıyoruz."

"Lawrence uzun süredir bu işin içinde, dolayısıyla Formula 1'in nasıl işlediğini çok iyi biliyor. Eğer daha iyi bir araca sahip olmanız gerekiyorsa yeni parçalar getirmenin ve gelişim göstermenin zaman aldığının farkında."

"Sezona beşinci sırada başladık. En iyi araçlara yaklaşmak için bir planımız vardı ve bunu gerçekleştiremedik."