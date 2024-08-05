Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1

Krack: "Üzerimizdeki baskı artsa da Lawrence, gelişimin zaman aldığını biliyor"

Aston Martin takım patronu Mike Krack, yeniden ön sıralarda rekabet etmek için takım içinde 'büyük bir baskı' olduğunu söylüyor, ancak sahibi Lawrence Stroll'un bunun zaman alacağını bildiğini düşünüyor.

Alex Kalinauckas
Alex Kalinauckas
Güncel:
Lawrence Stroll, Owner, Aston Martin F1 Team

Takım bu yıl, ilk sekiz yarışta altı podyum elde ettiği ve Monako'da galibiyeti kaçırdığı 2023 sezonundaki başarılarını tekrarlayamadı.

Geçen sezon Aston'un elde ettiği kazanımlar etkileyici olsa da, bu sezon Ferrari ve Mercedes'in Red Bull'un sidepod tasarımını benimseyerek ileri adım atması ve McLaren'ın her üç takımın da önüne geçerek Red Bull'u takip etmesi; Aston Martin'in yerinde saymasına sebep oldu.

Bu sezon Aston'un Imola'ya getirdiği büyük ön kanat, taban ve arka aero parçaları takımı geriye götürdü. Silverstone merkezli takım o zamandan beri kaybettiği performansı geri kazanmaya çalışsa da şu anda şampiyonada beşinci sırada yer alıyor.

Son Britanya Grand Prix'sinde Autosport'a özel bir röportaj veren Krack, 'diğerlerinin düşük performans gösterdiği ve kendilerinin rekabetçi olduğu' 2023 sezon başının gurur verici olduğunu; ancak takım olarak nerede olduklarının net bir yansıması olmadığını söyledi.

Aston Martin'in sahibi Lawrence Stroll'ün Aston'ın 2024'teki duruma tepkisi sorulduğunda Krack şu yanıtı verdi: "Bence iki husus var."

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team

Mike Krack, Takım Müdürü, Aston Martin F1 Takımı

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Birincisi şu: İddialı hedeflerinizin olduğu birkaç yıl içinde nasıl bir ilerleme kaydettiniz?"

"Sonuçta birden yedincilikten birinciliğe çıkmak olası bir durum değil, ama biz ilerleme için neye ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Bu bir süreç ve bu süreçte takıma gerçekçilik ve sabır hakim."

"Takıma güncellemeler getirdiğinizde ve bu güncellemelerden istediğiniz sonucu alamadığınızda doğal olarak üzerinizdeki baskı artıyor."

"Bence dışarıdaki algı yanlış ya da hatalı değil. Aynı zamanda takım içerisinde de büyük bir baskı var çünkü Imola güncellemesi bekleneni vermedi ve bunu olabildiğince hızlı bir şekilde çözmeye çalışıyoruz." 

"Lawrence uzun süredir bu işin içinde, dolayısıyla Formula 1'in nasıl işlediğini çok iyi biliyor. Eğer daha iyi bir araca sahip olmanız gerekiyorsa yeni parçalar getirmenin ve gelişim göstermenin zaman aldığının farkında." 

"Sezona beşinci sırada başladık. En iyi araçlara yaklaşmak için bir planımız vardı ve bunu gerçekleştiremedik."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Rosberg: "Ferrari, bir an önce kendini toparlamalı"
Sonraki haber Williams, yaz arasından sonra araca güncellemeler getirecek ancak takımın odağı 2025'te

Öne Çıkan Yorumlar

Alex Kalinauckas
Daha fazlası
Alex Kalinauckas
Hamilton: "FIA'nın yüksek sıcaklıklar için geliştirdiği klima fikri gereksiz"

Hamilton: "FIA'nın yüksek sıcaklıklar için geliştirdiği klima fikri gereksiz"

Formula 1
Hamilton: "FIA'nın yüksek sıcaklıklar için geliştirdiği klima fikri gereksiz"
FIA, Tsunoda'nın kazasından sonra 5. virajdaki çim şeridi, çakıl havuzuna çevirdi

FIA, Tsunoda'nın kazasından sonra 5. virajdaki çim şeridi, çakıl havuzuna çevirdi

Formula 1
Macaristan GP
FIA, Tsunoda'nın kazasından sonra 5. virajdaki çim şeridi, çakıl havuzuna çevirdi
Verstappen, Macaristan'da McLaren'i yenme konusunda "yanlış umut vermek" istemiyor

Verstappen, Macaristan'da McLaren'i yenme konusunda "yanlış umut vermek" istemiyor

Formula 1
Macaristan GP
Verstappen, Macaristan'da McLaren'i yenme konusunda "yanlış umut vermek" istemiyor
Aston Martin Racing
Daha fazlası
Aston Martin Racing
Krack: “Aston Martin doğru yolda"

Krack: “Aston Martin doğru yolda"

Formula 1
Belçika GP
Krack: “Aston Martin doğru yolda"
Alonso ve Sainz'ın kazaları, FIA'nın kuralları değiştirmesine neden oldu!

Alonso ve Sainz'ın kazaları, FIA'nın kuralları değiştirmesine neden oldu!

Formula 1
Belçika GP
Alonso ve Sainz'ın kazaları, FIA'nın kuralları değiştirmesine neden oldu!
Alonso: "İki puan aldığım için memnunum"

Alonso: "İki puan aldığım için memnunum"

Formula 1
Belçika GP
Alonso: "İki puan aldığım için memnunum"

Son Haberler

Sainz, Ferrari'den ayrılacağı belli olmadan Williams'la görüşmüş

Sainz, Ferrari'den ayrılacağı belli olmadan Williams'la görüşmüş

F1 Formula 1
Belçika GP
Sainz, Ferrari'den ayrılacağı belli olmadan Williams'la görüşmüş
Red Bull, Newey’nin gitmesine üzülmek yerine gelecek planı hazırlamış 

Red Bull, Newey’nin gitmesine üzülmek yerine gelecek planı hazırlamış 

F1 Formula 1
Belçika GP
Red Bull, Newey’nin gitmesine üzülmek yerine gelecek planı hazırlamış 
Williams, Sainz’ın mühendisler üzerinde büyük fark yaratmasını bekliyor

Williams, Sainz’ın mühendisler üzerinde büyük fark yaratmasını bekliyor

F1 Formula 1
Belçika GP
Williams, Sainz’ın mühendisler üzerinde büyük fark yaratmasını bekliyor
Sofuoğlu: “Can Öncü, Puccetti’den ayrılacak, onun için başka planlarım var”    

Sofuoğlu: “Can Öncü, Puccetti’den ayrılacak, onun için başka planlarım var”    

SBK World Superbike
Algarve
Sofuoğlu: “Can Öncü, Puccetti’den ayrılacak, onun için başka planlarım var”    

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye