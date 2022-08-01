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Krack: "Tüm mühendisler Alonso ile çalışmak için çok heyecanlı"

Aston Martin patronu Mike Krack, Aston Martin içerisindeki tüm mühendislerin Fernando Alonso ile çalışmak için sabırsızlandığını söyledi.

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Krack: "Tüm mühendisler Alonso ile çalışmak için çok heyecanlı"
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Fernando Alonso, bugün yapılan açıklamanın ardından 2023 yılında sürpriz şekilde Aston Martin'e geçeceğini açıkladı.

İspanyol pilot böylelikle Alpine ile geçirdiği iki yılın ardından İngiliz ekibin yolunu tutacak ve bu takımla en az 2025 yılına kadar yarışması bekleniyor.

Alonso, geçtiğimiz günlerde Alpine'de kalmak istediğini söylemiş ve şu anda gelecek için en iyi yerin Alpine olduğunu dile getirmişti. Ancak bu açıklamada yalnızca üç gün sonra Aston Martin'e geçeceğini açıkladı.

Takım patronu Mike Krack, Alonso'nun takıma gelişinin mühendisleri memnun ettiğini dile getirdi.

Krack şöyle dedi: "Mühendislerimizin ve tüm takımın Fernando ile çalışma fırsatı konusunda ne kadar heyecanlı olduğunu net şekilde gördüm."

"Hemen hemen herkes, Fernando seviyesindeki ve tecrübesindeki bir isimden çok şey öğrenebilir. Takımda var olan enerjiyi güçlendirip, herkese yeni başarılar için ilham vereceğine eminiz."

Fernando Alonso, Alpine F1 Team

Fernando Alonso, Alpine F1 Team

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Kazanabilecek bir takım kurma yolundayız. Fernando gelişimimizi hızlandıracak ve gurur duyabileceğimiz sonuçlara ulaşmamıza yardım edecek."

"Gelecek yılki sürücülerimizin Fernando ve Lance olmasından dolayı mutluyum. Bu, deneyim ve gençliğin inanılmaz güçlü bir birleşimi olacak."

"Her iki sürücü de birbirleriyle yarışmayı ve birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyor."

Ayrıca Lawrence Stroll da Alonso'nun takıma katılacak olmasından dolayı çok mutlu.

"Fernando'yu yıllardır tanırım ve ona hayranım, onun da benim kadar kazanma odaklı olduğu her zaman açıktı."

"Kendime, bu son derece rekabetçi sporda başarılı olmaları için en iyi insanları bir araya getirme, onlara gerekli kaynakları ve etkili organizasyonu sağlama hedefi koydum. Şimdi bu planlar Silverstone fabrikasında şekilleniyor."

"Fernando'yu bu kazanan takımın oluşum sürecinde yer almaya davet etmek bana doğal geldi. Son görüşmelerimizde aynı hırs ve değerlere sahip olduğumuzdan emin olduk."

"Birlikte çalışma isteğimizi doğrulamak mantıklı ve kolaydı.”

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