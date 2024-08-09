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Formula 1 Belçika GP

Krack: "Sezonun ikinci yarısı için teknik alanda sıfırlama yapacağız"

Aston Martin takım patronu Mike Krack, 2024 sezonunun hayal kırıklığı yaratan ilk yarısının ardından ekibin 'teknik sıfırlamaya' hazırlandığını açıkladı.

Ewan Gale Alex Kalinauckas
Lance Stroll, Aston Martin AMR24

Silverstone merkezli ekip, kısa bir süre Red Bull'a en yakın takım olduğu 2023 sezonunun ardından 2024 sezonuna iyi bir başlangıç yapamadı.

Şu anda Aston Martin 2023 sonundaki gibi beşinci sırada yer alırken, dördüncü sıradaki Mercedes 193 puan önde.

Sezonun ilk yarısını değerlendiren Krack, Autosport'a şunları söyledi: "Bence geriye dönüp baktığınızda, sezona aslında başlamayı düşündüğümüz yerden başladık."

"En hızlı beşinci takım olacağımıza dair bir beklentimiz vardı ve bence bunu ilk yarışlarda doğruladık. Sıralama turlarında biraz daha iyi bir performans gösterdik."

"Daha sonra aracı geliştirmeye başladığımızda her şey yanlış yönde ilerledi. Getirdiğimiz güncellemelerle araca performans eklemeyi başaramadık."

"F1'deki rekabet düzeninde eğer ilerlemezseniz geçilirsiniz ve bence bu, sezonun ilk yarısının net bir özeti."

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team

Mike Krack, Takım Müdürü, Aston Martin F1 Takımı

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Gerilemeye katkıda bulunan belirli bir güncelleme olup olmadığı konusunda Krack şu yanıtı verdi: "Sanırım Imola'yı o noktalardan biri olarak tanımlayabiliriz çünkü bütün takımlar Imola'ya güncelleme getiriyor."

"Eğer sizinki beklediğinizi vermiyorsa ve diğerlerinin güncellemeleri veriyorsa; geri adım atmışsınız demektir. Formula 1'in acı gerçeği bu."

Autosport'a verdiği demeçte, rakiplerin 2023'teki düşük performansının geçen sezon Aston Martin'i olduğundan daha iyi gösterdiğini de ekledi. 

Aston'un tekrar ilerleme kaydetmeyi nasıl başaracağı sorusuna Krack, şu yanıtı verdi: "En önemli şey, güncellemenin neden bekleneni vermediğini anlamak."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Son iki ayın analiz açısından gerçekten zor geçtiğini söylemeliyim çünkü sorunu bulmak bir anlık keşifle olmuyor, aksine çok zaman alıyor. Sonrasında ise bunu değiştirmek için harekete geçmeniz gerekiyor."

"Aynı zamanda, bu süre zarfında olumsuz sonuçlar aldığınız beş, altı, yedi, sekiz yarışınız oluyor. Bu da ne yapacağınız ve neyi düzelteceğiniz konusunda yüksek bir beklentiye yol açıyor."

"Aslında bu yüzden biraz farklı bir yaklaşım benimsemeye karar verdik. Bu yeni yaklaşım biraz sıfırlama gibi olacak."

"Dediğim gibi; böylesine yoğun bir sezonda geri dönüş, beş dakikada yapabileceğiniz bir şey değil. Hepimizin bunun farkında olması ve bu değişikliğin istediğimiz performansı getireceğinden emin olmamız gerekiyor."

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