Krack: "Sürücü tarafında bir B ve C planımız vardı"
Mike Krack, Aston Martin'in kendisine sürücü tarafında bir B ve C planı hazırladığını söylüyor.
Lance Stroll, Aston Martin F1 Takımı
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Aston Martin, önümüzdeki yıllarda Fernando Alonso ve Lance Stroll ile yola devam etme kararı aldığını açıklamıştı.
Alonso ile olan anlaşma uzun bir süre önce açıklansa da, Stroll'ün takımda kalıp kalmayacağı birkaç hafta önce belli oldu.
Yine de Lance'in Aston Martin'de istediği sürece yarışabileceği düşünülüyor çünkü takımı sahibi babası.
Fakat takım yöneticisi Mike Krack, başka seçenekleri de değerlendirdiğini açıkladı.
Krack, "Her zaman sürücü pazarında kimin müsait olduğunu incelersiniz."
"Bence her takımın bir A planı vardır ve eğer bu gerçekleşmezse uygulayacağı bir plan B ve plan C vardır."
"Birkaç haftadır, özellikle yakında değişecek olan kurallar ışığında, istikrar ve sürekliliğin bizim için ne kadar önemli olduğundan bahsediyordum."
"Güçlü ve olgun bir kadroya sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Rakiplerimizin kim olduğunu biliyoruz, ki bunlar kesinlikle takım arkadaşları değil. Birbirlerine böyle bakmıyorlar."
"Fernando ve Lance birlikte mükemmel çalışıyorlar, aynı yönde ilerliyorlar, bu konuda hiçbir sorunumuz yok."
"Uzun vadede istikrar sağlayabildiğimiz için çok mutluyuz." dedi.
Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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