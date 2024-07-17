Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Macaristan GP

Krack: "Sürücü tarafında bir B ve C planımız vardı"

Mike Krack, Aston Martin'in kendisine sürücü tarafında bir B ve C planı hazırladığını söylüyor.

Ezel Tan
Lance Stroll, Aston Martin F1 Takımı

Lance Stroll, Aston Martin F1 Takımı

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Aston Martin, önümüzdeki yıllarda Fernando Alonso ve Lance Stroll ile yola devam etme kararı aldığını açıklamıştı.

Alonso ile olan anlaşma uzun bir süre önce açıklansa da, Stroll'ün takımda kalıp kalmayacağı birkaç hafta önce belli oldu.

Yine de Lance'in Aston Martin'de istediği sürece yarışabileceği düşünülüyor çünkü takımı sahibi babası.

Fakat takım yöneticisi Mike Krack, başka seçenekleri de değerlendirdiğini açıkladı.

Krack, "Her zaman sürücü pazarında kimin müsait olduğunu incelersiniz."

"Bence her takımın bir A planı vardır ve eğer bu gerçekleşmezse uygulayacağı bir plan B ve plan C vardır."

"Birkaç haftadır, özellikle yakında değişecek olan kurallar ışığında, istikrar ve sürekliliğin bizim için ne kadar önemli olduğundan bahsediyordum."

"Güçlü ve olgun bir kadroya sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Rakiplerimizin kim olduğunu biliyoruz, ki bunlar kesinlikle takım arkadaşları değil. Birbirlerine böyle bakmıyorlar."

"Fernando ve Lance birlikte mükemmel çalışıyorlar, aynı yönde ilerliyorlar, bu konuda hiçbir sorunumuz yok."

"Uzun vadede istikrar sağlayabildiğimiz için çok mutluyuz." dedi.

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images


 
 

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Steiner, Gene Haas ve Mick Schumacher hakkındaki düşüncelerini açıkça söyledi
Sonraki haber Brown, Red Bull'daki iç karışıklıkların ileride takımın performansını etkileyeceğini düşünüyor

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Villeneuve: "Sainz beklemek isterken koltuksuz kalabilir"

Villeneuve: "Sainz beklemek isterken koltuksuz kalabilir"

Formula 1
Macaristan GP
Villeneuve: "Sainz beklemek isterken koltuksuz kalabilir"
Todt: "Hamilton'ın gelişiyle Ferrari güçlenecek fakat son adımı atıp atamayacakları önemli"

Todt: "Hamilton'ın gelişiyle Ferrari güçlenecek fakat son adımı atıp atamayacakları önemli"

Formula 1
Macaristan GP
Todt: "Hamilton'ın gelişiyle Ferrari güçlenecek fakat son adımı atıp atamayacakları önemli"
Hungaroring'e güncellemelerle gelen Ferrari "ön bölüme dönmeyi" bekliyor

Hungaroring'e güncellemelerle gelen Ferrari "ön bölüme dönmeyi" bekliyor

Formula 1
Macaristan GP
Hungaroring'e güncellemelerle gelen Ferrari "ön bölüme dönmeyi" bekliyor

Son Haberler

Wolff: "Gelişim göstermeyi Macaristan ve sonrası için bekliyorduk"

Wolff: "Gelişim göstermeyi Macaristan ve sonrası için bekliyorduk"

F1 Formula 1
Wolff: "Gelişim göstermeyi Macaristan ve sonrası için bekliyorduk"
Maaş talebiyle ilgili iddialardan sonra Newey'nin "en olası hedefi" yeniden gündeme geldi

Maaş talebiyle ilgili iddialardan sonra Newey'nin "en olası hedefi" yeniden gündeme geldi

F1 Formula 1
Macaristan GP
Maaş talebiyle ilgili iddialardan sonra Newey'nin "en olası hedefi" yeniden gündeme geldi
Norris Macaristan'a, Verstappen'in kırılan kupasına özel bir kask tasarımıyla gelecek

Norris Macaristan'a, Verstappen'in kırılan kupasına özel bir kask tasarımıyla gelecek

F1 Formula 1
Macaristan GP
Norris Macaristan'a, Verstappen'in kırılan kupasına özel bir kask tasarımıyla gelecek
Magnussen: "Üst üste birbirinden çok farklı iki pistte yarışarak, VF-24'ü test etmiş olacağız"

Magnussen: "Üst üste birbirinden çok farklı iki pistte yarışarak, VF-24'ü test etmiş olacağız"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Magnussen: "Üst üste birbirinden çok farklı iki pistte yarışarak, VF-24'ü test etmiş olacağız"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye