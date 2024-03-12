Krack: "Stroll'ün Cidde'de yaptığı ufak hatanın bedeli ağır oldu"

Kazanın ardından Stroll'ün takım telsizinden "Duvara çarptım" demesinin ardından kendisine "Aracı getirebilir misin?" diye soruldu.

Stroll, şu şekilde cevap verdi: "Hayır... S**tığımın bariyerinin içindeyim."

Takım sahibi Lawrence Stroll'ün oğlu olan pilot, yarıştan sonra şunları söyledi: "İyi bir hafta sonunu hayal kırıklığıyla tamamladım."

"Açılış turlarında gerçekten çok zorladım - etrafımızdaki araçlar kesinlikle daha hızlıydı ve lastikler aracı zorluyordu."

"Bir boşluk yaratmaya çalışıyordum ve sonunda bariyere çarptım."

"Yine de buradan çıkarılacak olumlu sonuçlar var, takım her iki yarışta da puan aldı ve araçta daha fazla hız olduğunu düşünüyoruz."

"Şimdiden Avustralya'ya odaklanmış durumdayım - orası gerçekten sevdiğim bir yarış ve ülke, bu yüzden ivmeyi tekrar yakalamayı umuyorum."

Mike Krack, Takım Müdürü, Aston Martin F1 Takımı Fotoğraf: Motorsport Images

Aston Martin takım patronu Mike Krack ise şunları söyledi: "Ne yazık ki Lance'in yaptığı küçük bir hatanın bedeli ağır oldu."

"Burası hataları affetmeyen bir sokak pisti ve böyle durumlarda önemli olan tek şey Lance'in iyi olması."

Stroll'ün takım arkadaşı Fernando Alonso yarışı beşinci sırada bitirerek Aston Martin'e puan kazandırmayı başardı.

Alonso "Bugünkü yarışı beşinci bitirdiğim için çok mutluyum."

"Bence bir McLaren, bir Ferrari ve her iki Mercedes'in önünde bitirmek takım için harika bir sonuç ve muhtemelen şu anda elde edebileceğimiz maksimum pozisyon bu."

"Baştan sona çok çekişmeli geçti ve yarışın büyük bölümünde George [Russell] arkamdaydı."

"Sert lastiklerle 40 turdan fazla atarak biraz bilinmeze doğru gittik ama her şeyi iyi idare ettik ve tek pit stop stratejisinin işe yaramasını sağladık."

"Daha fazla performans için çalışmaya devam edeceğiz ve önümüzde çok uzun bir sezon olduğu için uzun vadeye odaklanacağız." dedi.