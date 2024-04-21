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Formula 1 Çin GP

Krack: "Stroll'e verilen ceza çok ağır"

Aston Martin takım patronu Mike Krack, Formula 1 Çin Grand Prix'sinde Daniel Ricciardo'ya temasının ardından Lance Stroll'e verilen cezanın 'çok ağır' olduğunu düşünüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lance Stroll, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Mark Sutton

Stroll güvenlik aracının ardından 27. turda Ricciardo'ya arkadan çarptı. 

Temasın ardından Ricciardo, hasar gören RB aracı sebebiyle yarış dışı kaldı. McLaren'dan Oscar Piastri de Ricciardo'nun aracının kendisine çarpması sonucu hasar aldı.

Hakemler, Stroll'ü temastan kaçınmaya özen göstermediği için suçladı ve Stroll, 10 saniye ceza ve 2 ceza puanı aldı.

Takım patronu Krack, Motorsport.com/Autosport'un ceza ile ilgili sorusu üzerine şunları söyledi: "Bence bu çok hızlı ve sert bir karardı."

"Bence orada zincirleme bir reaksiyon gerçekleşti. Fernando'nun [Alonso] da lastikleri kilitlenmişti, bence orada herkes biraz sorun yaşadı."

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bunun biraz daha detaylı bir şekilde incelenmesini isterdim. Bunu tartışmaya çalıştık ama çok hızlı bir şekilde Lance'in suçlu olduğuna karar verildi. Öön kanat hasarına ek olarak 10 saniye ceza aldı."

Ricciardo, Aston pilotunun önünde olup bitenlerden ziyade 14. virajın tepe noktasına baktığına işaret etti ve Stroll'ün çarpışmanın sorumluluğundan kaçmasına özellikle sinirlendi.

Krack, "Bu durumlar ön tarafta meydana geliyor."

"Elbette daha dikkatli olunması gerektiğini söylenebilir ama öte yandan çok dikkatli olursanız, önünüzle bir araç boyundan daha uzun bir mesafe boşluk açarsınız. Herkes uyuduğunuzu düşünür."

"Bunun gibi şeyler farklı pistlerde olur. Mugello'da [2020 Toskana GP'sinde] yaşadığımız ve çok sayıda aracın karıştığı olayı hatırlıyorsunuz."

"Bu her zaman bir güvenlik aracı yeniden başlatıldığında meydana gelen bir olaydır. Her yıl bunlardan bazılarını yaşıyoruz ve yaşamaya da devam edeceğiz." dedi.

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