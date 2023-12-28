Krack: "Stroll son yarışlarda gerçek hızını gösterdi"

Lance Stroll, 2023 Formula 1 sezonunu Fernando Alonso'nun 132 puan gerisinde onuncu sırada tamamladı.

Yıl boyunca takım arkadaşının gerisinde kalan ve podyuma çıkma başarısı gösteremeyen Stroll, bir noktada dibe vurmuş gibiydi.

Fakat son yarışlarda toparlandı ve yılı nispeten pozitif şekilde kapattı.

Aston Martin takım patronu Mike Krack, Kanadalı pilotun performansından memnun ve 2024'te daha da fazlasını yapmasını bekliyor.

Krack, "Lance iyi durumda - rahat ve kendinden emin. Bu da zaten vücut dilinden belli oluyor."

"Bu yıl kaydettiği ilerleme inanılmaz. Sezon başlamadan önce geçirdiği sakatlık onu geriye götürdü, ancak mümkün olan en kısa sürede direksiyon başına dönmek için gerçek bir mücadele ruhu sergiledi."

"Yaşadığı her şeye rağmen hızını çok iyi korudu."

"Sezon ilerledikçe çok fazla baskıyla baş etmek zorunda kaldı fakat bunun üstesinden çok emin bir şekilde geldi. Aslında, Lance'in son üç Grand Prix'de çok hızlı olduğunu düşünüyorum ve bunun devam ettiğini görmek isterim."

"Önemli olan gelecek yılın başında, bu sezonun sonunda bıraktığı yerden devam etmesi."

"Pek çok zorluğun üstesinden geldi ve artık işler onun için iyiye gidiyor." dedi.