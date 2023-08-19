Krack: "Stroll, rekabetçi olduğunda Alonso ile aynı seviyeye çıkıyor"

Aston Martin'de garajın bir tarafı epey puan toplarken, diğer tarafı için aynı şeyi söylemek pek de mümkün değil.

Bu yıl takıma katılan Fernando Alonso, altı kez podyuma çıkıp, şampiyonada çok değerli puanlar toplarken, Lance Stroll aynı şeyi yapamadı ve en iyi sonucu dördüncülüktü.

RaceFans ile özel bir röportaj yapan takım patronu Mike Krack, Fernando Alonso'yu "tüm zamanların en iyilerinden birisi" olarak gördüğünü fakat Stroll'ün de her şey yolunda gittiği takdirde İspanyol pilot ile aynı performansı sergileyebildiğini söyledi.

Krack şöyle konuştu: "Bütün bunlar bizim üzerimizde herhangi bir ağırlık yapmıyor. İki sürücü arasındaki puan farkına bakmıyoruz, her zaman şampiyonada kaç puanımız olduğuna bakıyoruz."

"Diğer sürücüden kaç puan daha az aldığına ayrıntılı olarak bakmıyoruz. Ekip olarak her zaman ikisiyle de en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

"Şampiyonaya bakarsanız, puan anlamında büyük bir fark olduğu açık fakat bunun nasıl gerçekleştiğine bakarsanız, iyi açıklamalar bulabilirsiniz."

"Araç en iyi durumdayken Fernando harika sonuçlar elde etti ve o dönem Lance bir sakatlıktan çıkıyordu."

Lance Stroll, Aston Martin Racing AMR23, Fernando Alonso, Aston Martin Racing AMR23 Fotoğraf: Erik Junius

"Bir kez yarış dışı kaldı, ayrıca Miami'de pek iyi bir iş çıkaramadık."

"Bütün bunlar birikiyor ve sonra bu büyük puan farkı ortaya çıkıyor. Fakat bir takım olarak bizim için gerçekten problem değil. Macaristan'da gördük ki Lance rekabetçi olduğunda Fernando ile aynı seviyede olabiliyor ve onun tüm zamanların en iyi pilotlarından biri olduğunu unutmamalıyız."

"Onunla takım arkadaşı olmak kolay değil."

"Buna rağmen bu durumla başa çıkma şekli bence gerçekten çok hoş."

Krack, Alonso'ya ayrı bir parantez açarak İspanyol pilotun iyi performans gösterdiğine dikkat çekiyor.

Krack, Alonso için, "Bu gördüklerimi daha önce hiç görmedim."

"Hangi yaşta, hangi kategoride olursa olsun hiçbir sürücüde daha önce böyle bir şey görmedim."

"Bu ilk yarışlarda olanlardan hâlâ çok etkileniyorum."

"İnsanüstü kelimesi muhtemelen iyi bir ifade. Bu muhtemelen doğru bir ifade bu."

"Tepki sürelerine hep bakarız ve bunlar harika. Gerçekten inanılmaz bir şey. Yani dediğiniz gibi muhtemelen insanüstü!" dedi.