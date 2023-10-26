Krack: “Stroll için daha iyisini yapmamız gerekiyor”
Aston Martin patronu Mike Krack, ABD Grand Prix’sinin antrenman seansında Stroll’ün frenlerde yaşadığı mekanik arıza sonrası açıklamalarda bulundu. Takımın Lance Stroll’e destek olabilmek için “daha iyisini yapması gerektiğini” söyledi.
Austin’deki ABD Grand Prix’si antrenman seansında çoğu pilot bir saat boyunca ortalama 23-26 tur attı. Stroll’ün takım arkadaşı Fernando Alonso 18 tur atabildi. Aston Martin pilotu Lance Stroll ise yaşadığı arıza sonrası yalnızca beş tur atabildi.
Antrenman seanslarından yararlanamayan Aston Martin, piste uygun yüksek taban ayarlarını ve aero parçalarını test edemeden Sprint formatı dolayısıyla doğrudan sıralama seanslarına geçti ve bu durum takım için oldukça pahalıya patladı.
Takım patronu Krack, antrenman seansındaki arızayla ilgili şunları söyledi: “Araçlarımızı test etmek için piste yolladık. Ancak iki aracımızda da sol ön frenlerde aşırı ısınma problemi yaşadık.”
“Stroll’ün aracını pite çağırmak zorunda kaldık çünkü fren balatalarında alevlerin çıktığına şahit olduk.”
Fotoğraf: Mark Sutton
Lance Stroll, Aston Martin AMR23
İncelemenin ardından Stroll’ün AMR23 aracındaki hasarın büyük çaplı olduğu, Stroll’ü tekrar piste göndermek için yapılacak onarımların uzun süreceği belirlendi. Diğer yandan Alonso ise yaşadığı fren problemine rağmen antrenman turlarına devam etti.
Krack, yaşanan problemin güncellenmiş parçalarla ilgili olmadığını söyledi. Ayrıca takım patronu, özellikle yaz arasının ardından keskin biçimde performansı düşen Stroll’ün araca uyum sağlaması için takımın daha iyisini yapması gerektiğini söyledi.
Aston Martin takım patronu, Stroll’ün Zandvoort’taki birinci ve Monza’daki ikinci antrenman seanslarında mekanik arıza yaşamasından dolayı takımı suçladı.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Lance Stroll, Aston Martin F1 Team
Stroll’ü savunan Krack şöyle devam etti: “Stroll’e antrenman seanslarını başarıyla tamamlaması için dayanıklı bir araç veremedik. Bu konuda daha iyisini yapmalıyız.”
“Lance’in kendi kendine ‘Daha iyisini yapabilirim’ dediği durumlar da var.”
“Sonuç olarak şunları söylemek istiyorum. Austin’e getirdiğimiz güncellemelerle birlikte istikrarlı bir araç sağlayamadığımız sürece, antrenmanlarda doğru düzgün tur atamamış Stroll’ün sıralamalarda başarılı olmasını nasıl bekleyebiliriz ki?”
“Tüm bu hususları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bundan daha iyisini yapmak zorundayız.”
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