Krack: "Stroll, Alonso'nun yanında herkesi şaşırtacak"

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Zengin bir aileden gelen Lance Stroll, babasının finansal desteğine sahip olduğu için sık sık Formula 1 dünyasında eleştiriliyor.

Öyle ki Lawrence, Racing Point takımını satın aldı ve oğlunu şu anda Aston Martin adı altında yarışan bu takıma getirdi. Bir bakıma Lance, artık babasının takımıyla yarışıyor.

Henüz 23 yaşında olan Lance, daha önce Formula 4 ve Formula 3'te önemli başarılar elde etmeyi başardı ancak F1'e geldiği günden bu yana düzenli olarak iyi sonuçlar almakta zorlandı.

Bu kısmen yarıştığı takımların genellikle ön bölümde yarışamamasından kaynaklandı.

Aston Martin takımının patronu Mike Krack, Lance'in gridde en az değer gören sürücülerden biri olduğunu düşünüyor.

Krack, "Pek çok insan Lance'in, babası takımın sahibi olmasından dolayı burada yarıştığını düşünüyor."

"Ancak Lance şu anda dört kez dünya şampiyonu takım arkadaşına karşı harika bir iş çıkarıyor. Ayrıca alt kategorilerde bu kadar çok şampiyonluğu tesadüfen kazanamazsınız."

"Lance'in hiçbir zaman yarış kazanabilecek bir araca sahip olmadığını ve bunun da gerçek potansiyelini gösterebilmesini engellediğini unutmamalıyız."

"Sebastian takımımıza katıldığında herkes, Lance'in ona karşı hiç şansı olmadığını söyledi. Fakat bu yılki sonuçlar birbirine çok yakındı."

"Gelecek sezon takım arkadaşı Alonso olacak ve Lance'in yine pek çok insanı şaşırtabileceğinden şüphem yok." dedi.