Krack: "Stroll, Alonso'nun yanında herkesi şaşırtacak"
Mike Krack'e göre Aston Martin'in genç ismi Lance Stroll'ün yeteneği küçümseniyor.
Zengin bir aileden gelen Lance Stroll, babasının finansal desteğine sahip olduğu için sık sık Formula 1 dünyasında eleştiriliyor.
Öyle ki Lawrence, Racing Point takımını satın aldı ve oğlunu şu anda Aston Martin adı altında yarışan bu takıma getirdi. Bir bakıma Lance, artık babasının takımıyla yarışıyor.
Henüz 23 yaşında olan Lance, daha önce Formula 4 ve Formula 3'te önemli başarılar elde etmeyi başardı ancak F1'e geldiği günden bu yana düzenli olarak iyi sonuçlar almakta zorlandı.
Bu kısmen yarıştığı takımların genellikle ön bölümde yarışamamasından kaynaklandı.
Aston Martin takımının patronu Mike Krack, Lance'in gridde en az değer gören sürücülerden biri olduğunu düşünüyor.
Krack, "Pek çok insan Lance'in, babası takımın sahibi olmasından dolayı burada yarıştığını düşünüyor."
"Ancak Lance şu anda dört kez dünya şampiyonu takım arkadaşına karşı harika bir iş çıkarıyor. Ayrıca alt kategorilerde bu kadar çok şampiyonluğu tesadüfen kazanamazsınız."
"Lance'in hiçbir zaman yarış kazanabilecek bir araca sahip olmadığını ve bunun da gerçek potansiyelini gösterebilmesini engellediğini unutmamalıyız."
"Sebastian takımımıza katıldığında herkes, Lance'in ona karşı hiç şansı olmadığını söyledi. Fakat bu yılki sonuçlar birbirine çok yakındı."
"Gelecek sezon takım arkadaşı Alonso olacak ve Lance'in yine pek çok insanı şaşırtabileceğinden şüphem yok." dedi.
Rossi, her şeye rağmen Szafnauer'e güvenmeye devam ediyor
Alonso'nun Aston Martin'e geçişi Alpine'i hayal kırıklığına uğratmamış
Son Haberler
Vettel: "Emekliliği Ferrari'de yarışırken düşünmeye başladım"
Sebastian Vettel, Formula 1'den emekli olmayı ilk kez Ferrari'de yarışırken düşünmeye başladığını söyledi.
Surer: "Alonso ile Stroll aynı düşüncenin insanları"
Eski Formula 1 pilotu Marc Surer, Aston Martin'in umut vadettiğini ve Fernando Alonso ile takım sahibi Lawrence Stroll'ün kafa olarak uyuşacağını düşünüyor.
Horner: "Hamilton, Max'i bir kez bile takdir etmedi"
Red Bull takım patronu Christian Horner, Lewis Hamilton'ın bir kez bile Max Verstappen'i takdir etmediğini söylüyor.
Brown: "F1'in ABD'deki başarısı Amerikan bir takım veya pilota bağlı değil"
Gridde Amerikan bir takım veya pilotun varlığından memnun kalacağını söyleyen Zak Brown, Formula 1'in ABD'deki başarısını sadece bu faktöre de bağlamıyor.