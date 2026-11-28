Formula 1 Katar GP

Krack: “Son antrenman seansına kadar aracı onarmakla uğraşacağız”

Katar hafta sonunun ilk günü ardından konuşan Aston Martin baş mühendis sorumlusu Mike Krack, seanslarda veri toplamak yerine aracı onarmakla vakit kaybettiklerini söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 28 Kas 2026 13:40

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Lance Stroll, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Katar Grand Prix’si hafta sonunun cuma günü gerçekleştirilen ilk iki antrenman seansı, Aston Martin garajında yoğunluğa sebep oldu. Seansların ardından günü değerlendiren Mike Krack, pistin yüksek hızlı yapısının, sert kerblerini ve çakıl havuzlarının tüm takımlar için zorlayıcı olduğunu belirtti.

Özellikle Lance Stroll’un aracının pist dışına taşmalardan kaynaklanan hasarlar nedeniyle garajda vakit kaybettiğini ifade eden Krack, kırmızı bayrak periyodunun ardından tespit edilen yeni hasarlar sonrası günü erken noktalama kararı aldıklarını ve yedek parça konusunda sorun yaşamayacaklarını vurguladı: "Bence Katar, herkes için gerçekten zor bir pist. Yüksek hızlar, kerbler ve çakıllar araçları çok yıpratıyor. Pilotların limiti bulması gerekiyor ve bunu bulmak için zaman zaman sınırın üzerine çıkmak zorunda kalıyorlar.”

“Bu da tabanda, fren kanallarında ve benzeri parçalarda pek çok hasara yol açabiliyor. Garajda bir şeyleri tamir etmek için epey vakit harcayabiliyorsunuz.”

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Aynı zamanda lastikler de oldukça zorlandı. Üstüne bir de kırmızı bayrak çıkınca her şeyin karıştığı bir gün oldu. Kimsenin faydalı veriler toplayabildiğini sanmıyorum ama bunun büyük bir zorluk olacağı zaten belliydi.”

“Seanslar arasında zaten aracımızı onarmak için çok çalışmıştık. Seans içinde tekrar hasar aldık ve yine garajda vakit harcadık.”

“Ardından kırmızı bayrak çıktı ve daha fazla hasar tespit edince günü bitirmenin daha iyi olacağına karar verdik. Yedek parça konusunda sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum ama son antrenman seansına kadar aracı onarmakla uğraşacağız."

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- Motorsport.com Ekibi

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