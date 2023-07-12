Krack: "Silverstone yarışının sonucu kabul edilebilir"
Aston Martin takım patronu Mike Krack, Silverstone yarışının sonucunu "kabul edilebilir" olarak görüyor.
Silverstone, Aston Martin için sezonun en iyi hafta sonu değildi. Avusturya'nın ardından Silverstone'da da geride kalan İngiliz ekip için alarm zilleri çalıyor gibi görünüyor.
Fernando Alonso, yedinci tamamladığı yarışın ardından her iki şampiyona için de değerli puanlar aldığını ve sonraki yarışlarda daha iyi olabileceklerini söylese de, aracın yüksek hızlı pistlerde büyük problemle yaşadığı görülebiliyor.
Konu hakkında konuşan Mike Krack, Silverstone'da tempo eksikliği yaşadıklarını kabul etti ve bundan ötürü aldıkları sonuçtan memnun olduğunu söyledi.
Krack, "Silverstone'daki yarıştan altı puanla ayrılmak, önde yarışacak tempoya sahip olmadığımız bir hafta sonu için kabul edilebilir bir sonuç."
"Fernando'nun yarışı oldukça basitti ve güvenlik aracı çıktığında, yumuşak lastiklere tam zamanında çıktık."
"Yarış tamamen hasar sınırlamasıyla ilgiliydi ve Fernando 7. sırayı almak için son bölümde yoğun bir savunma yapmak zorunda kaldı."
"Lance de elinden geleni yaptı. Son bölümde ilk 10'a girmek için çok zorladı ancak Pierre [Gasly] ile yaşadığı temas onu son sıralarda düşürdü."
"Bu sonuçla şampiyonadaki üçüncülüğümüzü pekiştirdik ve Ferrari ile aramızdaki farkı arttırdık. Takım olarak birkaç hafta sonra Budapeşte'de daha rekabetçi bir hafta sonu geçirmek için çok çalışacağız."
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