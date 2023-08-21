Krack: "Sezon içerisinde gelişememek için bütçe sınırını işaret etmek doğru değil"

Geçen sezon yeni teknik düzenlemeler yürürlüğe girdi ve zemin etkisi yıllar sonra spora geri dönmüş oldu.

Ancak yeni kurallar bazılarını memnun etmedi ve aerodinamik çözümler geliştirmeye çalışırken, yaratıcılıklarını kısıtladığı belirtildi.

Şu anda sporu Red Bull domine ediyor ve en yakın rakipleriyle arasında önemli bir fark mevcut.

Aston Martin takım patronu Mike Krack, kurallardaki karmaşıklık nedeniyle Red Bull ile aralarındaki farkı kapatmak isteyen diğer takımların zor bir görevle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Krack, RacingNews365'e şöyle konuştu: "Araçlar gerçekten çok karmaşık."

"Bu sadece yere basma gücü eklemekle ilgili bir şey değil. Karakteristik... Dalgalanma, zeminin ürettiği etki ve bunun gibi şeyler var."

"Bu yüzden performansı iyileştirmenin çok ama çok karmaşık bir hal aldığını düşünüyorum."

Mike Krack, Takım Müdürü, Aston Martin F1 Takımı, Takım Müdürleri Basın Toplantısında Fotoğraf: Motorsport Images

"Ayrıca bu sadece yere basma gücünü dengelemekle ilgili de değil. Ele almanız gereken pek çok denge sorunu var."

Bazı F1 takımları gelişimi kısıtlayan şeyin bütçe sınırı olduğunu söylese de, Krack, Aston Martin'in bu konuda sorun yaşamadığını söylüyor.

Aston Martin'in patronu, "Bütçe sınırını sezonun bu noktasında gelişememek için bir bahane olarak kullanmak bence biraz garip."

"Bizim için durum böyle değil ve bundan ötürü aracı daha da geliştirmeye çalışacağız."

"Bizi sınırlayan şeyleri anlayacağız, bunlar üzerinde çalışacağız ve gelecek yarışlar için bunları düzeltecek güncellemeler getirmek için çabalayacağız." dedi.