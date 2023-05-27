Krack: "Red Bull'u yenmek kolay değil ama deneyeceğiz"
Aston Martin takım patronu Mike Krack, Red Bull'u yenmekte zorlanacaklarını kabul ediyor ancak Monako'da zafer hedefliyor.
Lance Stroll'ün üçüncü olduğu 3. antrenman seansında Fernando Alonso ancak 14. en iyi zamanı yapabildi fakat Lewis Hamilton'ın kazası nedeniyle son turunu atamadı.
Aston Martin takım patronu Mike Krack, Alonso'nun bulunduğu yerden endişeli değil ve Monako'da gerçekleştirilecek sıralama turlarında iyi sonuçlar elde etmelerini umuyor.
Krack, "Fernando koşullar nedeniyle etkilendiği için elimizde net bilgiler olduğunu düşünmüyorum."
"Lance turu tamamladı ama Fernando sarı bayraklar yüzünden yavaşlamak zorunda kaldı. Sonrasında seans zaten kırmızı bayrağa döndü."
"Ancak Monako'da böyle oluyor, burada doğru zamanda pistte olmak önemli, bu yüzden sıralamaların nasıl olacağını göreceğiz."
"Bence asfalttan ötürü tempo önemli oranda arttı fakat Fernando ilk tur denemesinde 1. virajı doğru şekilde dönemediği için iyi bir zaman kaydedemedi. İkinci denemesi zaten daha iyiydi ve ardından pistte sarı bayraklar vardı."
"Fakat gördüğümüz gibi, sonuçlar çok yakın ve her şey sıralama turlarının nasıl geçeceğine bağlı olacak."
"Trafik sorunları bizi engellemezse, iyi sonuçlar için mücadele edebileceğimizi düşünüyorum."
"Red Bull'u yenmek kolay değil ama deneyeceğiz. Yarışı kazanmak ise farklı bir hikaye, önümüzde gerçekten uzun bir yarış var." dedi.
Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team, on the pit wall
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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Canlı anlatım: Monako GP sıralama turları
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