Krack: "Red Bull ile aramızda önemli bir fark var"

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Bahreyn'deki sezon açılışında kötü bir ilk turun ardından Alonso, Charles Leclerc'in yarış dışı kalmasının da yardımıyla üçüncü sıraya yükseldi.

Ancak yine de yarışı, lider Max Verstappen'in 38 saniye gerisinde tamamladı.

Alonso, daha iyi bir startla ve diğer araçları geçmek zorunda kalmadan Verstappen'in ancak 20 saniye gerisinde olabileceğine inanıyordu.

Aston Martin takım patronu Krack, "[Red Bull ile] aradaki fark hâlâ önemli."

"Red Bull'un ne kadar lastik yönetimi yaptığını ve ne kadar yapması gerektiğini bilmiyoruz. Bence zorunlu lastiklerle yarışı sonuna kadar götürmek onlar için oldukça rahat bir seçenekti."

"Bence iyi bir sonuç aldık ve aracımızı geliştirdik."

"Ancak burada, önde gitmeye ve yüksek yoğunluklu gelişime alışkın takımlarla mücadele ediyoruz. Bu yüzden saygılı ve alçakgönüllü olmalı ve işlerin nasıl gelişeceğini görmeliyiz."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing AMR23 Photo by: Erik Junius

Krack, ekibin son zamanlarda ön sıralarda mücadele etme deneyimi olmamasına rağmen, rekabetçi bir araçtan tam olarak faydalanmaya hazır olduklarını söyledi.

Krack, "Burada Silverstone Takımı'ndan bahsettiğimizi unutmamalıyız."

"Silverstone Takımı, bunu zaten yapmış olan pek çok harika insanın yer aldığı deneyimli bir ekip. Bence yarış stratejimizle bunu açıkça gösterdik."

"Takım erken pitle değil, plana sadık kalarak bunu başardı ve bence elde edilen lastik avantajı da geçişlere yardımcı oldu. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğimizi düşünüyorum." dedi.

Krack, AMR23'ün nerelerde geliştirilebileceği sorusuna ise şunları söyledi: "Önce bunu analiz etmemiz gerekiyor. Çok yoğun bir ilk hafta sonuydu, şimdi hafta sonundan önce sahip olduğumuzdan daha iyi referanslara sahibiz."

"Oturup düzgün bir şekilde analiz yapmalıyız: Güçlü ve zayıf yönlerimiz neler? Ve sonra, her zamanki gibi, zayıf yönlerimiz üzerinde çalışmalıyız."

"İleriye doğru bir adım atmak istedik ama Red Bull'u yenmek istediğimizi söylemedik. Ayaklarımızı yere sağlam basmalıyız."

"Çok çalışmalıyız çünkü Cidde'de takım sıralamasında dördüncü, beşinci ya da altıncı olabiliriz. Bence bugünün tadını çıkarmalı ve nasıl devam edeceğini görmeliyiz." dedi.