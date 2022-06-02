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Formula 1 Haberler

Krack: "Rakiplerimizin aracımıza bakması bizim için bir iltifat"

Aston Martin takım patronu Mike Krack, son dönemde Red Bull'a benzetilen araçlarına yönelik yorumları "iltifat" olarak gördüğünü söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Krack: "Rakiplerimizin aracımıza bakması bizim için bir iltifat"
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Aston Martin bu yıla istediği gibi başlayamadı ve ilk yarışların ardından İspanya'da yeni bir aerodinamik konsepte geçti.

Bu konsept, genel anlamda Red Bull'a benziyor ve bunun bazı eski Red Bull çalışanlarının Aston Martin'e geçmesinden sonra ortaya çıkması, kafalarda bazı soru işaretleri yol açıyor.

Red Bull'un fikri mülkiyet transferi konusunda endişeleri var ve bu konuda bir içsel soruşturma başlatmış durumdalar. Ancak FIA, ortada olağan dışı bir durum görmüyor ve aracı yasal kabul etmiş durumda.

Hal böyle olunca Aston Martin takım patronu Mike Krack son derece rahat görünüyor.

Bu yıl takıma katılan Krack, şöyle dedi: "Formula 1'in benim için kolay olmasını beklemiyordum."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Saf değilim, burada agresif bir ortam olduğunu tahmin ediyordum ama yine de gülümsüyorum, yani her şey yolunda."

"Red Bull'un başlattığı soruşturmanın hiçbir yere varamayacağını düşünüyorum. Biz yanlış bir şey yapmadık. Onların şampiyonluk mücadelesine odaklanmaları gerekiyor ve biz de zaten kendimize odaklanmış durumdayız."

"Bir yandan, eğer sizin hakkınızda konuşuyorlarsa bu iyi olduğunuzu gösterir. Suçlamaların veya saldırıların her zaman bir nedeni vardır. Böyle güçlü bir takımın ilgisini iltifat olarak görüyorum."

"Henüz sezonun üçte biri bile bitmedi. Matematiksel olarak şampiyon şansımız var! (gülüyor) Hiçbir şekilde pes etmiyoruz."

"İyi insanlara sahibiz, aracın konseptini de değiştirdik. Bu da takımın durumu ne kadar iyi analiz edip tepki verebildiğini gösteriyor."

"Sezonu bugün bulunduğumuz pozisyonda bitirirsek şaşırırım."

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