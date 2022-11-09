Krack: "Pitt'in garaj ziyareti fazla uzun sürdü"
Aston Martin takım patronu Mike Krack, Austin'de garajlarını ziyaret eden Brad Pitt ve Formula 1 film ekibinin ziyaretlerinin biraz fazla uzadığını düşünüyor.
Austin'deki mücadelede padoktaki tüm takımlar sürpriz bir isim tarafından ziyaret edildi: motor sporlarıyla yakından ilgilenen oyuncu Brad Pitt.
Cuma günü tüm takımlarla -gelecek sene çekimlerine başlanması planlanan F1 temalı film hakkında- ortak bir toplantı gerçekleştiren Pitt, zamanının çoğunu ise Aston Martin garajında geçirdi.
Pitt'in ziyareti hakkında konuşan Mike Krack, film personeline perde arkasında neler olup bittiğini keşfetmeleri için erişim izni vermekte bir sakınca görmezken, misafirlik sürelerini biraz aşmış olabileceklerini söylüyor.
Motorsport-magazin.com'a konuşan Krack, "Film ekibini çok uzun bir süre, beklediğimizden çok daha uzun bir süre boyunca misafir ettik."
"Dürüst olmak gerekirse, bu bizim hafta sonu programımıza dahi zarar verdi. Bundan ötürü stresliydik."
"Ancak yapımcılar çok ciddi ve çok profesyonel. Bu proje, F1 için çok olumlu. Projeyi elimizden geldiğince destekleyecek ve ne ölçüde dahil olabileceğimizi göreceğiz."
"Amaçları en iyi Formula 1 filmini yapmak. Bunu başarabileceklerinden eminim." dedi
Brad Pitt in the Aston Martin garage
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
McLaren takım patronu Andreas Seidl, "Film, F1 için inanılmaz bir şey olacak. Bence daha çok 'Top Gun' gibi ilerlemesi ve araçların etrafında şekillenmesi gerek. Heyecanlıyız."
Yapımcı kadrosunda yer alması beklenen Lewis Hamilton ise filmin olabildiğince gerçekçi olmasını istiyor.
Yedi kez dünya şampiyonu, "Proje, hiç Formula 1 izlememiş insanlara sporun ne kadar harika olduğunu göstermekle ilgili."
"Ama aynı zamanda filmin ve senaryonun yarışçılığın gerçek mirasını ve ruhunu koruduğundan da emin olmak istiyoruz." dedi.
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