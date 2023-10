Krack: “Pitten başladığımız için puan almayı beklemiyorduk”

Aston Martin, antrenman seansında yaşanan fren problemlerinden dolayı kötü bir cuma günü geçirmişti. Cuma günkü sıralama turları ve cumartesi günkü sprint sıralaması ve yarışı performansları takımı hayal kırıklığına uğratmıştı.

Verimsiz geçen antrenman seansı sonrası İngiliz takım, Austin’e getirdikleri güncelleme paketi üzerine çalışamadı. Bunun üzerine iki AMR23 aracı da kapalı park alanından çıkarıldı, araçların üzerinde büyük ayar ve parça değişiklikleri yapıldı. Kapalı park alanı ihlalinin ardından iki araç birden pit alanından start almak zorunda kaldı.

Fernando Alonso Katar yarışında kullanılan aero paketine geri dönerken, Lance Stroll’ün aracında ise büyük ayar değişiklikleri yapıldı.

İki pilot da yarışta fazlasıyla rekabetçi olduklarını gösterdi. Alonso taban hasarı dolayısıyla yarışa veda etmeden önce yarışı 9. sırada sürdürüyordu. Stroll ise yarışta 9. sırada finiş gördü, yarış sonrası Lewis Hamilton ve Charles Leclerc’in diskalifiye olmasıyla birlikte yarışı 7. sırada bitirmiş oldu.

Motorsport.com muhabirinin pit alanından start alma kararı üzerine gelen sorusuna Krack, şöyle cevap verdi: “Beklentilerimizin üzerinde bir sonuç aldık.”

“Pit alanından start almaya karar verdiğimizde puan almayı beklemiyorduk. Aracın performansını da düşündüğünüzde puan almanın zor olacağını düşünüyorduk. Ancak şu an bu kararın doğru karar olduğunun farkındayız.”

“Yarış koşulları bize şüphesiz yardımcı oldu. Pilotlarımız başka bir pilota yaklaşıp o kirli havadan etkilendiğinde, önlerindeki pilot pite giriyordu. Sanırım pitler 10. tur civarında başladı.”

“Yarışın ilk aşamasında bazı pilotlar oldukça erken pite girdi. Bu kadar erken pit yapmaları bizi de şaşırmıştı. Ancak pilotlarımız trafiğe takılmadı ve kirli havada sürüş yapmak zorunda kalmadı. Bu bizim için oldukça iyi oldu.”

Krack, hangi aero paketinin daha etkili olduğu ve önümüzdeki hafta sonu Meksika’da hangi paketin kullanılacağı sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Parçaların analizini doğru yapmamız gerekiyor.”

“Farklı aero paketleri kullanan iki aracımız, yarışın bir bölümünde, aralarında yeterli boşluk bırakarak arka arkaya gittikleri için analiz yapma fırsatı bulduk, bolca veri topladık. Elimizdeki verilerin Meksika’da ne yapacağımıza dair ışık tutacağını düşünüyorum.”

Problemli geçen hafta sonunun ardından alınan sonucun memnuniyet verici olduğunu söyleyen Krack, açıklamalarına şöyle devam etti: “Üç günlük sıkı çalışmanın ardından garajda gülen yüzler görmek bizim için mutluluk verici.”

“Sonuna kadar hak edilmiş bir başarı olduğundan da şüphe yok. Diğer yandan ortada kaçırılmış bir fırsatın olduğu da aşikar.”

“Cuma günü yeterince iyi çalışamadık. Çalışmamanın sonuçları ile tüm hafta sonu boyunca yüzleşmek zorunda kaldık.”

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lance Stroll, Aston Martin AMR23, leaves his pit box after a stop in Qualifying