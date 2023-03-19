Krack: "Pit stopta hiçbir avantaj elde etmedik"

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Fernando Alonso, pazar günkü yarışı üçüncü sırada tamamladı ve 2013'ten sonra arka arkaya iki yarışta podyum almış oldu.

Fakat yarıştan hemen sonra İspanyol pilotun, 5 saniye zaman cezasını çekerken kural ihlali yapıldığı gerekçesiyle 10 saniye cezası aldığı duyuruldu.

Dolayısıyla üçüncülük George Russell'a giderken, Alonso dördüncülüğe geriledi.

Yarıştan sonra Krack'e ceza karşısında nasıl bir tavır takınacakları soruldu.

Krack, "Her şeyden önce, o anda tam olarak ne olduğunu bulmak için tüm videoyu dikkatlice analiz etmeliyiz."

"Şu anda bunu yapıyoruz, bu nedenle tam olarak hangi sonuçlara vardığımızı söyleyemem."

"Kurallar beş saniye boyunca araç üzerinde çalışamayacağınızı söylüyor. Muhtemelen biraz muğlak bir durum ve biz de şimdi her şeyi kontrol etmek istiyoruz."

"Elbette net bir prosedürümüz var, bir geri sayımımız var ve her şey yolunda gitmiş gibiydi."

"Sanırım herkes pit stopta herhangi bir kural dışı avantaj elde etmediğimizi gördü."

"Bundan sonra olayların nasıl gelişeceğini göreceğiz." dedi.

Karara itiraz edip etmeyecekleri sorusuna Krack, "Şu anda bunu düşünüyoruz. Çok fazla yorum yapmamayı tercih ederim çünkü henüz nasıl ilerleyeceğimiz konusunda emin değilim." cevabını verdi.