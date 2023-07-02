Krack: "Olmamız gereken yerin uzağında değiliz"

Avusturya'da sezonun en kötü hafta sonunu geçiren Aston Martin, sprint yarışını Lance Stroll ile 4, Fernando Alonso ile 5. sırada bitirerek podyum dışı kaldı.

Benzer bir sonuç ana yarışta da gelebilir, nitekim takım yarışa ancak 6. ve 7. sıralardan başlayabilecek.

Şimdiden birçok kişi Aston Martin'de genel bir form düşüşünden bahsediyor, ancak Mike Krack'e göre tek bir hafta sonu hiçbir şeyi temsil etmemekte.

Krack, "Bence olmamız gereken yerden çok da uzakta değiliz. Burası farkların çok küçük olduğu bir pist, bir virajda küçük bir hata yaparsanız sıra kaybedersiniz."

"Dolayısıyla bulunduğumuz yerden mutsuz değildik."

"Sprint hafta sonlarının kendi kuralları var, bazen biraz daha sakin davranmanız gerekebilir -günü puanla kapatmanın ne kadar önemli olduğunu gördünüz." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Krack'in puan vurgusu boşuna değil, nitekim Aston Martin sprint yarışını ekstra dokuz puanla kapatırken, Ferrari altı, Mercedes ise sadece bir puan alabildi.

Dahası, takım alışılmışın dışında davranarak bu hafta sonuna güncelleme getirmemeyi tercih etti; alışılmışın dışında, çünkü Aston Martin genelde her hafta sonuna yeni parçalarla gelirdi.

Krack, "Araca sürekli güncelleme getirmek gibi bir ilkeyle hareket ediyoruz, bundan sonra da devam edeceğiz."

"Ancak neredeyse her yarışta dedik ve 'neredeyse' ifadesi biraz muhafazakâr bir yaklaşım benimsemeyi tercih ettiğimiz bir sprint hafta sonunu ifade ediyor."

"Eğer yönünüzü biraz kaybederseniz, ilk antrenmanın ardından araç parc ferme'a döndüğünde yarışı kaybedebilirsiniz, belki de bir hata yapmışsınızdır."

"Yani bu açıdan bakıldığında, biz ihtiyatlı davranıyoruz. Ama diğer takımları da görüyorsunuz, onlar da sprint hafta sonları için çok muhafazakâr davranıyorlar."

"Her zaman bir pisti ele alıp sonra da sıralamanın değişip değişmediğine karar verirken çok dikkatli olmanız gerektiğini söylediğimi hatırlayacaksınız."

"Örneğin McLaren'ın buraya büyük bir güncelleme getirdiğini gördünüz. Her zaman güncellemelerle gelenler oluyor, sonrasında hata yapıyorlar ve sıralama tamamen değişiyor." dedi.