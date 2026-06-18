Krack: "Newey gibi güçlü bir liderimiz var ve kararlarına sadık kalıyoruz"
Aston Martin, teknik yönetiminde Adrian Newey’nin liderliğine güvenmeye devam ederken, AMR26’nın performans sorunları için güncelleme getirmeden önce büyük bir sıçrama hedeflediğini açıkladı.
Adrian Newey, Team Principal of Aston Martin F1 Team
Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images
Formula 1 2026 geliştirme savaşı tüm hızıyla sürerken, Aston Martin şu ana kadar performans odaklı herhangi bir güncelleme paketi getirmeyen az sayıdaki takımdan biri oldu.
Honda ile yeni iş birliğinin ilk yılında, Adrian Newey tarafından tasarlanan AMR26 yalnızca 1 puan toplayabildi. Bu puan, Monako Grand Prix’sinde Fernando Alonso’dan geldi.
Newey, küçük ve kademeli güncellemeler yerine yılın ilerleyen bölümünde daha büyük ve bir paket geliştirme kararı aldı.
Ancak bu stratejinin kısa vadeli etkileri ağır oldu. Barselona'da Alonso ve Lance Stroll, gridin son sıra pozisyonlarını paylaşırken, her iki Aston Martin de yarışı tamamlayamadı ve damalı bayrağı göremedi.
Krack’e, bu kadar kötü sonuçlar varken Aston Martin'in güncelleme getirmeden ne kadar devam edebileceği soruldu.
Krack şu ifadeleri kullandı: "Evet, katılıyorum ve bu durum herkes üzerinde baskı yaratıyor."
"Bunu garajda ve özellikle sürücülerde hissediyorsunuz. Bunu daha önce de konuştuk. Çok zor bir durum."
"Diğer taraftan güçlü bir liderimiz var. Karar verildiğinde, zor olsa bile hepimizin bu karara bağlı kalması gerekiyor."
"Bizim görevimiz motivasyonu yüksek tutmak ve mümkün olduğunca çok şey öğrenmek."
Krack’e göre AMR26’da geliştirilmesi gereken birçok alan bulunuyor: "Bu araçla geliştirebileceğimiz çok şey var."
"Sürekli 'döngüye girip güncelleme bekleyelim' demek kolay olurdu. Ama bazı sorunlar devam edecek, biz bunları çözmek zorundayız."
"Sürüş karakteri, vites geçişleri, güç ünitesinin tepkisi ve enerji yönetimi gibi alanlarda hâlâ çok işimiz var."
"Bunlar sadece biraz daha yere basma kuvveti ya da güç ekleyerek çözülecek şeyler değil. Sorun donanımda değil, sistemlerin birlikte nasıl çalıştığında."
"Eğer sadece bir sorun olsaydı, çözmek çok kolay olurdu."
"Monako ile Barcelona birbirinden tamamen farklı pistler. Birinde düşük hız virajlar var, diğerinde yüksek hız ve orta hız ağırlıklı virajlar var."
"Ama her iki pistte de geride olmamız, sorunun tek bir alanla sınırlı olmadığını gösteriyor."
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