Krack: "Aston Martin'in antrenman performansı gerçeği yansıtmıyor"

İngiliz takım ikinci antrenman seansında 18 ve 20. sıraları aldı. Takımın iki sürücüsü de zorlu geçen seansın ardından yumuşak lastiklerle temsili turlar atamadı.

Lance Stroll aracında yapılan çalışmalar ve teknik sorun nedeniyle garajda çok zaman kaybetti. Yaşanan sorun sol ön tekerinin sıkışmasıydı ve çıkarılıp devam edilebilmesi için kapsamlı bir çalışma gerekiyordu.

Fernando Alonso ise hata yaptı ancak toparlamasını çok iyi bildi ve bizlere harika bir 360 spin izletti.

Ardından diğer sürücüler gibi Aston pilotları da yumuşak lastik kullanarak piste çıktıklarında tur zamanlarını tehlikeye atan, zayıf yağmur başladı.

Krack Sky F1'e yaptığı açıklamada, ''Temel olarak seansa normal bir başlangıç yaptık.''

''Sonra yumuşak lastiklerle tur atmayı başaramadık. Muhtemelen gördüğünüz gibi Fernando 8. virajda spin attı.''

“Lance'in aracından sol ön lastiği çıkarırken bir sorun yaşadık. Ardından yağmur geldi ve hazır değildik. Yeni yumuşak lastiklerle piste çıktık ve ne yazık ki tur atamadık."

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team, the Aston Martin team on the pit wall