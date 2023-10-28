Krack: "Aston Martin'in antrenman performansı gerçeği yansıtmıyor"
Aston Martin Formula 1 takım patronu Mike Krack, Mexico City'deki ikinci antrenman seansında hayal kırıklığı yaratan zamanların, AMR23'ün performansının gerçek bir yansıması olmadığı konusunda ısrarcı.
İngiliz takım ikinci antrenman seansında 18 ve 20. sıraları aldı. Takımın iki sürücüsü de zorlu geçen seansın ardından yumuşak lastiklerle temsili turlar atamadı.
Lance Stroll aracında yapılan çalışmalar ve teknik sorun nedeniyle garajda çok zaman kaybetti. Yaşanan sorun sol ön tekerinin sıkışmasıydı ve çıkarılıp devam edilebilmesi için kapsamlı bir çalışma gerekiyordu.
Fernando Alonso ise hata yaptı ancak toparlamasını çok iyi bildi ve bizlere harika bir 360 spin izletti.
Ardından diğer sürücüler gibi Aston pilotları da yumuşak lastik kullanarak piste çıktıklarında tur zamanlarını tehlikeye atan, zayıf yağmur başladı.
Krack Sky F1'e yaptığı açıklamada, ''Temel olarak seansa normal bir başlangıç yaptık.''
''Sonra yumuşak lastiklerle tur atmayı başaramadık. Muhtemelen gördüğünüz gibi Fernando 8. virajda spin attı.''
“Lance'in aracından sol ön lastiği çıkarırken bir sorun yaşadık. Ardından yağmur geldi ve hazır değildik. Yeni yumuşak lastiklerle piste çıktık ve ne yazık ki tur atamadık."
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team, the Aston Martin team on the pit wall
Aston Martin, Meksika'da her iki araçta da yeni paketini kullanıyor. Krack, Mexico City GP'nin yeni paketi araçlara optimize etmek için kolay bir pist olmadığını kabul etti.
"Yüksek rakımlı bir yer olan Meksika'ya gelmek her zaman alışmanız gereken bir şeydir."
"Büyük kanatlara rağmen Monza'dan çok daha az bastırma kuvvetine sahipsiniz. Yani bu tüm sürücülerin alışması gereken bir şey. Ayrıca burası çok çok pürüzsüz bir yüzeye sahip.''
''Yumuşak lastiklere sahibiz ve buna alışmanız gerekiyor. Bu durum herkes için aynı. Günün sonunda geliştirmelerimiz hakkında bilgi toplamaya devam ediyoruz.''
"Bu sabah ve öğleden sonra bazı denemeler yaptık aslında oldukça cesaret vericiydi. Açıkçası, bu şekilde bitirdiğinizde kimse mutlu olmuyor. Ancak bu performansımızın gerçek bir yansıması değil."
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