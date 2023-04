Krack: "Lawrence her yarıştan sonra 'ne zaman kazanacağız?' diye soruyor"

Haberi dinle

Aston Martin, yeni sezonun ilk üç Grand Prix'sinde üç podyum almayı başardı ve sezona fırtına gibi başlamış oldu.

Geçen yıla kıyasla en büyük gelişimi kaydeden takım olan Aston Martinü şimdi gözünü ikinciliğe hatta zafere dikmiş durumda.

Takım patronu Mike Krack, takım sahibi Lawrence Stroll'ün kendilerinden daha fazlasını eklediğini söylüyor.

Krack, "Takımın karşı karşıya olduğu mücadele çok açık."

"Lawrence her yarıştan sonra ne zaman kazanacağımızı soruyor. İleriye doğru büyük bir adım attığımız için mutlu ama bu onun isteklerini karşılamak için yeterli değil."

"Lawrence ile her zaman neyi hedefleyeceğinizi bilirsiniz. O hep daha fazlasını istiyor ve biz de bunu yapmalıyız."

"Farklı özelliklere sahip üç farklı pistte yarıştık. Hepsinde rekabetçi olduğumuzu gösterdik. Artık her yerde hızlı olacağımızdan eminiz."

"Her şey olabilir. Zafere ulaşmak için her zaman elinizden gelenin en iyisini yapmalı, her pistte aracın tüm potansiyelini kullanmalısınız." dedi.

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images