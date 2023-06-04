Krack: "Kazanma fırsatımız varsa bunu değerlendireceğiz"
Aston Martin patronu Mike Krack, gelecekte karşılarına bir galibiyet fırsatı çıkarsa, bunu değerlendirebileceklerinden şüphe duymuyor.
Aston Martin bu yıl şimdiye kadarki altı yarışın beşinci podyuma çıktı ve son yarış Monako'da Fernando Alonso ile ikinci olarak bu yılki en iyi sonucunu yakaladı.
İspanya'da istediğini alamayan takım, dağınık bir sıralama seansının ardından Fernando Alonso ile dokuz, Lance Stroll ile altıncı olarak hayal kırıklığı yaşadı.
İlk galibiyetten ne kadar uzakta olduğu sorusuna takım patronu Mike Krack, "Bir şey söylemek zor."
"Formula 1'de sonuçlar her zaman görecelidir, sizin hızınız kadar rakiplerinizin hızı da önemli. Kazanma şansımız olduğunu ya da buna yakın olduğumuzu söylemek çok cesurca olur."
"Göreceğiz. Her şansı değerlendirmek zorundasınız ve eğer kazanma fırsatı varsa, buna hazır olmalısınız. Ancak şu anda size ne zaman kazanacağımızı söyleyemem." cevabını verdi.
Lance Stroll, Aston Martin AMR23
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Krack, yeni fabrikadan memnun olduklarını da söylüyor.
"Yeni fabrikamız harika. Gelip bir göz atmalısınız. Geçen hafta taşındık. Henüz bitmedi ama zemin kat şimdiden doldu, insanlar gülümsüyor, insanlar daha kolay iletişim kuruyor. Daha ilk günden iletişimin çok daha verimli hale geldiğini gördük."
"Daha önce neredeyse hiç görmediğiniz insanlarla konuşuyorsunuz. İlk hafta iyi geçti."
"Çalışmalar bir yandan devam ediyor. Üretim için her şeyi hazırlamanız, araçları çalıştırmanız gerekiyor. Tüm bunlar beş dakikada olan şeyler değil. Ancak tüm bu konular önceden planlandı ve yavaş yavaş uygulanıyor."
Alonso geçtiğimiz günlerde Aston Martin ile birkaç yıl daha yarışmak istediğini söylemişti.
Bu konuda Krack, "Bunu duymak güzel. Biz de onunla birkaç yıl çalışmak istiyoruz. Önde olma arzusu herkesi motive ediyor."
"Biz çok ileriye bakmıyoruz, yarıştan yarışa ilerliyoruz ve her yarışta başarılı olmaya çalışıyoruz." dedi.
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