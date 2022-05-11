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Formula 1 / Miami GP Haberler

Krack: "Kazada Vettel'in suçu yok"

Aston Martin patronu Mike Krack, Mick Schumacher ile temas eden Sebastian Vettel'in hatalı olduğuna katılmıyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
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Krack: "Kazada Vettel'in suçu yok"
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Miami GP sıralama turları Aston Martin içni nispeten iyi geçmişti ancak yarışta işler tamamen değişti.

Yarıştan hemen önce her iki araçta da yakıt ısınma sorunu vardı ve bundan ötürü araçta çalışma gerektiği için piste geç çıktılar. Bu da yarışa pit yolundan başlayacakları anlamına geliyordu.

Sonuç olarak ikili, uzun bir ilk bölüm geçirdiler ve puan barajına kadar geldiler. Ancak Sebastian Vettel, dokuzuncu giderken Mick Schumacher yaşadığı temas sonrası yarış dışı kaldı.

Lance Stroll de pek çok temasa rağmen 10. oldu.

Krack yarışın ardından şöyle dedi: "Bugün gerçekten sinir bozucu bir gündü."

"Güne pek iyi başlayamadık çünkü araçlarımızın piste çıkmasını geciktiren ve her iki sürücümüzün de yarışa pit yolundan başlamasına neden olan yakıt sıcaklığı sorunu yaşadık."

Kevin Magnussen, Haas VF-22, battles with Lance Stroll, Aston Martin AMR22

Kevin Magnussen, Haas VF-22, battles with Lance Stroll, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Pilotlarımız yarışın başında sert lastiklerle iyi ilerleme kaydettiler ve [Lando] Norris'in yaptığı kazanın tetiklediği güvenlik aracı periyodunda, her ikisini de orta lastiğe geçirdik."

"Sebastian yeni orta lastiklerle 11. sıradaydı ve önünde daha eski lastiklere sahip olan Ocon ile Schumacher vardı."

"Sebastian, yeni lastiklerin sağladığı avantajı kullanarak ikisinin de önüne geçti ve dokuzuncu sırayı aldı. Bazı değerli puanlar almak için iyi bir konumdaydı."

"Ne yazık ki Seb'in yarışı, fazla hırslı davranan Schumacher ile temasın sonucu olarak kendi hatası olmaksızın sona erdi."

"Daha sonra Lance, yarışın son anlarında çarpışmaya neden olduğu için zaman cezası alan Kevin Magnussen ile çarpıştı. Sonuç olarak, Lance 11. (Alonso'nun cezasıyla 10. sıraya çıktı) oldu."

"Kısacası Miami GP bizim için hayal kırıklığıyla doluydu."

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