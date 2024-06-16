Krack: "İşe alım söylentileri takımın cazip bir yer olduğunu gösteriyor"

Silverstone merkezli takım, şampiyonada yükselmek için 2022'de Red Bull'dan takıma katılan teknik direktör Dan Fallows gibi önemli yetenekleri ikna etmeyi umuyor.

Aston Martin'le ilişkilendirilen son isim ise Ferrari'nin teknik şefi Enrico Cardile. İngiliz ekibinin 49 yaşındaki teknik direktörle temasa geçtiğini öne süren bazı haberler mevcut.

Krack bu söylentiler hakkında yorum yapmazken, önemli isimlerin takımla ilişkilendirilmesinin 'potansiyellerinin' bir yansıması olduğunu söyledi.

Krack, Kanada'daki son yarışta medyaya verdiği demeçte, "Üst düzey teknik personel ve işe alımlar hakkında okunacak çok haber var."

"Bence bu haberler, buranın cazip bir iş yeri olduğunu gösteriyor."

"Bu iyi bir şey, çünkü herkesin bu projenin büyük bir başarı olabileceğine inandığını gösteriyor." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, leaves his pit box as Lance Stroll, Aston Martin AMR24, makes a stop Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Krack eğer işinde iyi olan personeller mevcutsa bu fırsata açık olduklarını söyledi.

Krack, "İyi insanlar varsa, buna her zaman açık olmalı ve onları ekibe nasıl entegre edebileceğinizi görmelisiniz." dedi.

Fabrikada önemli iyileştirmeler yapılmasına rağmen geçen sezonun bu aşamasına göre daha az puan toplayan Krack'a pist dışındaki ilerleme ile pistteki performans arasında bir uyumsuzluk olup olmadığı da soruldu. Ancak Krack bunu reddetti.

"Bu süreçler zaman alıyor."

"Yani beklenti yönetimimiz ile sizin yarattığınız beklentiler arasında sürekli bir geçiş söz konusu."

"Geçen yıl bunu büyük ölçüde aştık, bu yüzden bu yılki ölçütümüz bu hale geldi. Yani bu yıl bunu biraz daha iyi bir perspektife oturtmamız gerekiyor."