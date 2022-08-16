Krack: "İnsanlar Stroll'ün ne kadar hızlı olduğunu anlayamıyor"

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Lance Stroll, Formula 1 kariyerine 2017 yılında Williams'ta başladı ve ilk yılında Felipe Massa ile, sonrasında ise Sergey Sirotkin ile takım arkadaşı oldu.

Ardından Racing Point'te Sergio Perez'in takım arkadaşı olan Kanadalı pilot, son iki senedir Sebastian Vettel'in yanında yarışıyor.

Bu süre zarfında Stroll, sadece Sirotkin'i puan olarak geçebildi ve çoğu zaman takım arkadaşlarından çok gerideydi.

Bazen beklenmedik hatalar yapan Stroll, bazılarına göre babası sayesinde Formula 1'de yer alıyor ve bulunduğu yeri hak etmiyor.

Ancak bu yıl Aston Martin'in başına geçen Mike Krack, Lance'in gereksiz yere küçümsendiğini düşünüyor.

Krack, Beyond the Grid podcastinde, Stroll'ün performans olarak nerede olduğu sorulduğunda, "Bu konuda bir şey söylemek çok zor."

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1, in the team principals Press Conference Fotoğraf: FIA Pool

"Fakat unutmamalıyız ki Lance, Formula 1'de şimdiye kadar kazanabileceği bir araca hiç sahip olmadı."

"Şartlar izin verdiği takdirde istisnai performanslar sergiledi. Örneğin İstanbul'da, ıslak zeminde pole pozisyonunu kazandı."

"Bence Lance yeterince değer görmeyen sürücülerden birisi. İnsanların düşündüğünden çok ama çok daha iyi. Ayrınca insanların düşündüğünden daha fazla çalışıyor."

"O tam formunda. Ayrıca çok kibar biri. Pek çok kişi bunu bilmez çünkü onunla yeteri kadar vakit geçirmiyorlar veya onu tanımak için zaman ayırmıyorlar.”

"Birini böyle bir kalıba koyup 'babası sayesinde orada olan pilotlardan birisi' demek kolay. Fakat bu doğru değil."

"O çok iyi bir sürücü. Bence şartlar zor olduğunda bunu görüyorsunuz. Zorlu şartlarında kimin iyi, belki de kimin o kadar güçlü olmadığını sık sık görüyoruz."

"Yağmur yağdığı zaman Lance'in güçlü performans göstermesi ilginç. Bu da bize konuya, 'orada çünkü şu sebeple' demekten biraz daha detaylı bakmamız gerektiğini gösteriyor." dedi.