Krack: "Imola'da tüm takımlarda farklılıklar göreceğiz"
Aston Martin takım patronu Mike Krack, kendileri de dahil olmak üzere griddeki tüm takımların Imola'ya güncellemelerle geleceğini düşünüyor.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Çin Grand Prix'sinde yarışa 3. sıradan başlayan Fernando Alonso 7. olurken, Lance Stroll Daniel Ricciardo ile temasının ardından 10 saniye ceza aldı ve yarışı 15. sırada bitirdi.
Yarışın ardından konuşan Aston Martin takım patronu Krack, her iki araçla da puan alabilecekleri bir gün olduğunu ancak talihsizliklerin birbiri ardına geldiğini söyledi.
Krack, "Fernando ile üçüncü sırayı korumanın zor olacağını biliyorduk çünkü Ferrari ve McLaren çok hızlı."
"Sanırım Piastri'nin bir sorunu vardı, bu yüzden bence günün sonunda yedincilik ve en hızlı tur bize birkaç puan daha kazandırdı. Güvenlik aracı periyodu olmasaydı belki altıncılık da mümkün olabilirdi."
"Günün sonunda her iki pilotumuzla da puan alabilirdik ama talihsizlikler birbirini izledi."
"Ayrıca lastikler konusunda çok zorlanıyoruz, bunun üzerine çalışmamız gereken şeyler var. Ama bunlar bir gecede olacak şeyler değil."
"Biraz gelişmemiz gerekiyor ve biz de bunu yapıyoruz. Imola yarışına doğru gelişime dair ilk adımı görebileceğimizi düşünüyorum."
"Bence herkesin Imola için bazı geliştirmeleri var. Herkes karbon parçaları destekliyor ve elbette geliştirmeleri sprint hafta sonunda getirmek istemediler. Bence Imola'da tüm gridde farklılıklar göreceğiz." dedi.
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