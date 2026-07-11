Krack: "İhtiyacımız olan parçaları daha düşük maliyetle üretmeye çalışıyoruz"
Mike Krack, takımın geliştirme programını bütçe sınırı kapsamında nasıl yönettiğini açıklarken dikkat çeken bir 'süpermarket' benzetmesi yaptı.
Aston Martin Team Principal Mike Krack
Fotoğraf: EYE4images / NurPhoto via Getty Images
Aston Martin, sezonun zorlu başlangıcının ardından uzun süredir beklenen geliştirme paketini Macaristan Grand Prix'sinde kullanmaya hazırlanıyor. Böylece AMR26, sezonun ilk bölümünde herhangi bir teknik güncelleme almamasının ardından ilk büyük geliştirme paketine kavuşacak.
Ancak Formula 1'in önceki dönemlerinden farklı olarak Aston Martin, yaşadığı performans sorunlarını yalnızca daha fazla harcama yaparak çözemiyor. Takımlar, 2026 sezonu için 215 milyon dolar olarak belirlenen bütçe sınırına uymak zorunda.
Krack, performans geliştirmeleri ile bütçe sınırı arasında denge kurmanın zorluklarını alışveriş örneğiyle anlattı.
"Süpermarkete gidiyorsunuz ve cebinizde 100 euro var. Dolayısıyla en fazla 100 euro harcayabilirsiniz."
"Bir şeyi ücretsiz elde ederseniz, o zaman bu 100 euronun dışında kalır. Ama aracınızı geliştiriyorsanız ve 100 euronuzu harcadıysanız, artık daha fazlasını harcayamazsınız. Bu yüzden elinizde ne olduğunu iyi hesaplamanız gerekir."
Aston Martin Racing
Fotoğraf: Paul Foster
Krack, kazaların da bütçe planlamasında önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.
"Unutmamanız gereken bir diğer konu da kazalar yaşayabilecek olmanız. Bu yüzden 100 euronuzu akıllıca harcayabilmek için mutlaka bir güvenlik payı bırakmanız gerekiyor."
"Bu, geliştirme çalışmaları ile yarış maliyetleri arasında sürekli kurulması gereken bir denge."
"Takıma katılan birçok yeni çalışanımız var ve süreçleri geliştirmek için çalışıyorlar. Örneğin parçaların daha düşük maliyetle üretilebilmesini sağlamaya çalışıyoruz."
"Bütün amaç, aynı 100 euroyla çok daha fazla iş yapabilmek."
Son olarak Krack, günümüz Formula 1'inde başarının yalnızca teknik veya sportif alanda değil, finansal yönetimde de elde edildiğini ifade etti.
"Formula 1'de parçaları nasıl ürettiğiniz, kaynaklarınızı nasıl yönettiğiniz konusunda verimli olmak zorundasınız."
"Sadece teknik ya da sportif zorluklarla değil, aynı zamanda finansal zorluklarla da mücadele ediyorsunuz. Bu da artık Formula 1'in bir parçası."
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