Krack: "Her şeyi geliştirmemiz gerekiyor"

Aston Martin, 2026 sezonunun ilk yarışından beri hem saf tempo eksikliği hem de ciddi dayanıklılık sorunlarıyla boğuşuyor. Bu durum hem takımı hem de motor tedarikçisi Honda'yı büyük zorluklarla yüzleşmeye zorluyor.

Takımın İspanya'daki sorunları o kadar büyüktü ki hem Fernando Alonso hem de Lance Stroll 37. tura gelindiğinde yarış dışı kalmıştı. Pist üstü mühendis takımının başındaki isim olan Mike Krack taraftarlardan özür dilemek zorunda kalırken, Alonso ise performansı şimdiye kadar deneyimlediği "en kötü motor ve araç" olarak nitelendirdi.

Barselona hafta sonunun ardından açıklamalarda bulunan Mike Krack, takımın eksiklerini şu sözlerle itiraf etti: "Bence sorun her şeyde; tepeden tırnağa her şeyi geliştirmemiz gerekiyor."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Barselona pistinin, muhtemelen aracımızdaki sürülebilirlik sorunlarını daha az açığa çıkardığını düşünüyor olabilirsiniz. Ancak bu pistin karakteri Monako'dan son derece farklı.”

“Monako'da lastikleri çalıştırmak için çabalarsınız, burada ise lastikleri soğutmaya çalışırsınız, yani gerçekten çok ama çok farklı. Ancak her iki pistte de geride kalmış olmamız, çalışmamız gereken alanın tüm alanlar olduğunu gösteriyor."

Yaz arasından hemen önceki Belçika Grand Prix'sine kadar araca herhangi bir güncelleme getirilmesi beklenmeyen Aston Martin'in bu acı dolu süreci bir müddet daha devam edecek gibi görünüyor.

Sıralama turlarının ilk seansında liderin yaklaşık dört saniye gerisinde kalarak gridin en arka çizgisini tamamladıkları Barselona hafta sonundan yeni bir şey öğrenip öğrenmedikleri sorulduğunda Krack şu yanıtı verdi: "Her zaman yeni şeyler öğrenirsiniz.”

“Kulağa ne kadar garip gelse de 3 ila 4 saniye geride kaldığınızda farklı bir kategoride yarıştığınızı düşünürsünüz, ancak yine de çok şey öğrenirsiniz. Barselona enerji yönetimi açısından çok ama çok zor bir yer.”

Lance Stroll, Aston Martin Racing Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Hafta sonundan önce FIA'nın enerji ayarlarını birkaç kez değiştirdiğini gördük, bu yüzden enerji açısından zor bir pist ve en iyi sonucu almak için araçlarımızı nasıl ayarlamamız gerektiği konusunda çok şey öğrendiğimizi düşünüyorum.”

“Dolayısıyla küçük de olsa bazı olumlu noktalar var, fakat rekabet seviyemizin böylesine düşük olduğu hafta sonlarında bunları görmek zor olabiliyor.”

“Yaptığımız tek pit stop bence çok iyiydi ve bunun üzerinden çalışarak diğer tüm alanlarda kendimizi geliştirmeliyiz."