Krack: "Hemen podyum hayalleri kurmamalıyız"

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Stroll, el bileği ve ayak parmağındaki sakatlıkları sezonun açılış yarışına katılacak kadar atlattı ve altıncı olarak 2022 sezonundaki en iyi sonucunu elde etti.

Takım arkadaşı Alonso ise harika bir sürüşün ardından üçüncü sırayı alarak kariyerinin 99. podyumunu elde etti. Bu, Sebastian Vettel'in 2021 Azerbaycan Grand Prix'sindeki podyumundan sonra Aston Martin için bir ilk oldu.

Aston Martin adının şimdiye kadarki en iyi sonucu olan yarıştan sonra Krack, Stroll'ün çabalarının altını çizdi.

Krack, "Unutmamalıyız ki [Lance] hiç test yapmadı. Cuma günü teknik bir sorun yaşadı, ardından sıralama turlarında büyük stres yaşadı."

"Antrenmanlarda sert lastikleri hiç kullanmadı çünkü her iki seti de yarış için sakladık."

"Lastik yönetimiyle ilgili hiçbir referansı yoktu, bu yüzden podyumla ilgili yaşadığımız tüm heyecana ek olarak, Lance'i yaptıkları için övmemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin F1 Team Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Krack, Alonso'nun podyuma çıkmasına rağmen, Red Bull'un yarış temposu açısından önemli bir avantaja sahip olduğu düşünüldüğünde beklentileri düşük tutmak istiyor.

Krack, "Ayaklarımız yere basmalı ve hemen podyum hayalleri kurmamalıyız."

"Kötü olmadığımızı ve güçlü bir yarış temposuna sahip olduğumuzu biliyorduk, ancak pek çok şey ters gidebilir."

"Dürüst olmak gerekirse ilk iki turdan sonra podyum hayalleri kurmuyordum, her şey yarışın nasıl gelişeceğini görmeye ve sadece işimize odaklanmaya çalışıyordum."

"Ayrıca Charles'ın [Leclerc] yarıştan çekilmek zorunda kaldığını da unutmamalıyız."

"Sonuç olarak, bence podyumları hayal edebilirsiniz ama tahmin etmemelisiniz." dedi.