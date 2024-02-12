Krack: "Hedef, Aston Martin'in ilk zaferini almak"

Aston Martin, geçen yılki AMR23'ü temel olarak korusa da, aracın zayıf noktalarını geliştirdi ve "çalışma aralığı daha geniş" bir araç ortaya koydu.

Düzlüklerde daha hızlı olması beklenen yeni araç, aynı zamanda çok yönlü olacak ve bu da çoğu pistte hızlı olmalarını sağlayacak.

Takım patronu Mike Krack, bu konuda şöyle diyor: "Bu aracın bir sonraki adımı atmamızı sağlayacağına eminim."

"Geçen sezonun son yarışını tamamladıktan sonra, gerçekten önemli olan alanlara yoğunlaşarak her noktada ilerlemeye çalıştık."

"Aracın her ayrıntısı elden geçirildi ve geliştirildi. Güçlü yönlerimiz üzerine çalışıldı ve geçen sezondan alınan dersler birleştirildi."

"2023 bugüne kadarki en iyi sezonumuzdu ve bu sezon hedefimiz düzenli olarak puan toplamak, podyuma çıkmak ve ilk galibiyetimiz için mücadele etmek."

Krack, aracı mümkün olan tüm alanlarda geliştirmeye çalıştıklarını ekledi.

"Kış arası giderek kısalıyor. Geçen yıl olumlu yönleriyle dolu harika bir sezon geçiren AMR23'ün her açıdan geliştirmeye çalıştık."

"Kaldırmadık taş bırakmadık, gerçekten her alana bakmaya çalıştık. Araç olsun, operasyonel taraf olsun, dayanıklılık olsun - her yönde ileriye doğru gitmeye çalıştık."

"Geçen yılın bitiminden bu yana geçen birkaç ay çok yoğundu ve umarız yaptığımız çalışmalar yeterli olur. Güçlü bir araca sahip olacağımıza eminiz."

Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Aston Martin

Krack, son takım patronu değişikliklerinin ardından gridde kendi takımında görev yapan en uzun süreli takım patronu konumuna geldi.

Üzerinde baskı hissedip hissetmediği sorusuna Krack, "Geçenlerde en uzun süre görev yapan ikinci ya da üçüncü isim olduğumla ilgili istatistikleri okuduğumda ben de şoke oldum."

"Dürüst olmak gerekirse beni pek de rahatsız etmeyen bir şey. Ayrıca bu benimle ya da takım patronlarıyla ilgili bir şey değil. Bu takımla ilgili."

"Bu Aston Martin ile ilgili ve burada AMR24 ile ilgili. Yani odaklandığımız şey bu."

"Önümüzde çok uzun bir sezon var. Bence odaklanmamız gereken yer de burası. AMR24 ile güçlü bir evrim ortaya koyuyoruz."

"Onu pistte görmekten mutluluk duyacağız. Diğer her şey ikinci planda." yanıtını verdi.