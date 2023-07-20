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Krack: "Halihazırda hedeflerimizin çok üstündeyiz"

Aston Martin patronu Mike Krack, formundaki belirgin düşüşe rağmen takımın daha büyük resme odaklanması gerektiğini düşünüyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Silverstone merkezli takım 2023'e Red Bull'un en yakın rakibi olarak başladı ve Fernando Alonso Monako'daki ikincilik de dahil olmak üzere ilk 6 yarışta 5 podyum elde etti.

Ancak Monako'dan bu yana; Mercedes, Ferrari ve şimdi de McLaren'in araçlarıyla ileriye doğru adımlar atmasıyla, takımın Kanada'da sadece 1 podyumu var.

Britanya Grand Prix'si Alonso'nun 7. ve Lance Stroll'ün cezalı olarak 14. olmasıyla takımın sezondaki en kötü finişiydi.

Takım patronu Krack, Aston Martin'in son zamanlardaki performansı hakkında, "Bu sezon zaten bizim için harika bir sezon."

"Nereden geldiğimize bakarsanız, 10 yarışta 6 podyumumuz var. 22 yarışta 6 podyum olsaydı bile bu hedeflerimizin çok üstünde olurdu; ancak pes etmeyeceğiz."

"Nerede olduğumuzu görmek için iki-üç-dört yarış beklemeliyiz."

"O zaman, sezonun bitiminden önce nerede olduğumuzu daha iyi anlayabiliriz; bu da nereye gitmemiz gerektiğini anlamamızı sağlayacak."

"Önümüzde öncekilerden çok farklı özelliklere sahip pek çok pist olduğunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor."

"Takvime göre sezonun başında daha düşük yere basma kuvvetine sahip olacağımız pistler var ve bunları nasıl sınıflandırdığınıza bağlı olarak, belki de daha iyi olabileceğimiz daha fazla pist var."

"Bunlar önümüzdeki üç [Macaristan, Belçika ve Hollanda'daki yarışların] analizine dayanarak görmemiz gereken şeyler."

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Norris: ‘’İnsanların hakkımda yazdıklarını görmekten zevk aldığım bir noktadayım"

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