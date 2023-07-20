Krack: "Halihazırda hedeflerimizin çok üstündeyiz"
Aston Martin patronu Mike Krack, formundaki belirgin düşüşe rağmen takımın daha büyük resme odaklanması gerektiğini düşünüyor.
Silverstone merkezli takım 2023'e Red Bull'un en yakın rakibi olarak başladı ve Fernando Alonso Monako'daki ikincilik de dahil olmak üzere ilk 6 yarışta 5 podyum elde etti.
Ancak Monako'dan bu yana; Mercedes, Ferrari ve şimdi de McLaren'in araçlarıyla ileriye doğru adımlar atmasıyla, takımın Kanada'da sadece 1 podyumu var.
Britanya Grand Prix'si Alonso'nun 7. ve Lance Stroll'ün cezalı olarak 14. olmasıyla takımın sezondaki en kötü finişiydi.
Takım patronu Krack, Aston Martin'in son zamanlardaki performansı hakkında, "Bu sezon zaten bizim için harika bir sezon."
"Nereden geldiğimize bakarsanız, 10 yarışta 6 podyumumuz var. 22 yarışta 6 podyum olsaydı bile bu hedeflerimizin çok üstünde olurdu; ancak pes etmeyeceğiz."
"Nerede olduğumuzu görmek için iki-üç-dört yarış beklemeliyiz."
"O zaman, sezonun bitiminden önce nerede olduğumuzu daha iyi anlayabiliriz; bu da nereye gitmemiz gerektiğini anlamamızı sağlayacak."
"Önümüzde öncekilerden çok farklı özelliklere sahip pek çok pist olduğunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor."
"Takvime göre sezonun başında daha düşük yere basma kuvvetine sahip olacağımız pistler var ve bunları nasıl sınıflandırdığınıza bağlı olarak, belki de daha iyi olabileceğimiz daha fazla pist var."
"Bunlar önümüzdeki üç [Macaristan, Belçika ve Hollanda'daki yarışların] analizine dayanarak görmemiz gereken şeyler."
Son Haberler
Albon: "İsmimin Ferrari ile anılması beni mutlu etti"
Albon: "İsmimin Ferrari ile anılması beni mutlu etti" Albon: "İsmimin Ferrari ile anılması beni mutlu etti"
De Vries: "F1 şansımın sona erdiğini görmek 'acı verici'"
De Vries: "F1 şansımın sona erdiğini görmek 'acı verici'" De Vries: "F1 şansımın sona erdiğini görmek 'acı verici'"
Norris: "McLaren, son 5 sene içerisindeki en büyük güncellemesini yaptı"
Norris: "McLaren, son 5 sene içerisindeki en büyük güncellemesini yaptı" Norris: "McLaren, son 5 sene içerisindeki en büyük güncellemesini yaptı"
Verstappen: "Yeni güncellemeler sayesinde viraj performansımız artmalı"
Verstappen: "Yeni güncellemeler sayesinde viraj performansımız artmalı" Verstappen: "Yeni güncellemeler sayesinde viraj performansımız artmalı"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar