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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Krack: "Güncellemeler çalışıyor, sadece beklediğimiz kadar iyi değiller"

Aston Martin takım patronu Mike Krack, tüm iddialara rağmen Red Bull'un fikirlerini çalmadıklarında bir kez daha ısrarcı.

Altay Gök
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Krack: "Güncellemeler çalışıyor, sadece beklediğimiz kadar iyi değiller"
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İspanya GP'sinde AMR22'yi baştan aşağı güncelleyen Aston Martin'in yeni şasisi, sezonun en iyi araçlarından RB18 ile benzer bir karakteristiğe sahipti ve bu benzerlik birtakım tartışmalara yol açtı. Red Bull'un fikri mülkiyetinin çalındığını reddeden takım, sonradan FIA tarafından da aklandı.

Yaz arasında Aston Martin'in internet sitesine bir röportaj veren Krack, yaptıkları güncellemelerin arkasında durdu.

Krack, "Bu sezon başka bir aracı kopyalamakla suçlandık, ancak Macaristan Grand Prix'sine getirdiğimiz yeni arka kanat, rakiplerimizin henüz sahip olmadığı fikirler üreterek yenilik yapabilme yeteneğimizi bir kez daha gösterdi."

"Her takım güncellemeler getiriyor, bizim için de durum farklı değil. Sezonun ilk bölümünde önemli güncellemeler getirdik, ancak her parça birbirinden daha farklı çalışıyor."

"Birçok kişi, yeterince rekabetçi olmadığımız için güncellemelerin işe yaramadığını varsayıyor, ancak böyle bir şey yok -sadece beklediğimiz kadar iyi çıkmadılar, o kadar."

"Tüm bu parçaları getirmek için fabrikada ve pistte yapılan işin miktarı inanılmaz derecelerde, fakat hiç kimse bu parçaların tasarımına ve üretimine harcanan çabanın miktarının ve yaptığımız işin yoğunluğunun farkında değil."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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Krack: "Güncellemeler çalışıyor, sadece beklediğimiz kadar iyi değiller"

Aston Martin takım patronu Mike Krack, tüm iddialara rağmen Red Bull'un fikirlerini çalmadıklarında bir kez daha ısrarcı.

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